Hihetetlen, de hamarosan ezeken az autókon is megjelenik az OT-rendszám

Mennyi? 30! Bizony, ezek az autók három évtizeddel ezelőtt mutatkoztak be, így első példányaik – szépen megőrzött vagy felújított állapotban – hamarosan veteránminősítésre mehetnek, még ha nehéz is elképzelni őket púpos Wartburgok vagy állólámpás Mercik társaságában. Cikksorozatunk első részben úgy válogattunk össze modelleket, hogy azok minél több kategóriát lefedjenek, az akkori nagy autógyártó nemzeteket (német, angol, olasz, francia és japán) képviselve. Így ön is megismerheti vagy felidézheti, mikre vágytunk sokan 1994-ben, és melyek voltak végül a reálisan elérhető újdonságok.

Sokan a klasszikus, króm lökhárítós autókat tartják igazi oldtimernek, ám számos modern típus is jogosult a minősítésre, ha átlépi a 30 évet

Fotó: Retro Mobil