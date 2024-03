Hogyan és hol közlekedhetünk kerékpárral?

Fontos beszélni az elsőbbségi kérdésekről kerékpárút, vagy kerékpársáv esetén. Az irányváltoztatás szabályait már érintettük, de mi helyzet a kereszteződésekkel? Fontos, hogy ha alárendelt útról érkezünk és a főútvonallal párhuzamosan kerékpársáv, vagy kerékpárút is fut, akkor az azon közlekedőknek is elsőbbséget kell adnunk. Erre az elsőbbségadás táblák alatt kiegészítő táblák is felhívják a figyelmet. Különösen nagy veszélyforrás az úttest túlsó oldalán futó kerékpárút, hiszen a kereszteződésen áthaladó gépjármű vezetője sokszor úgy gondolja, már minden elsőbbségadási kötelezettségének eleget tett, pedig nem…

Tolva szabályos

Fotó: Autós Nagykoalíció

Végül említsük meg a kijelölt gyalogátkelőhelyen való átkelést kerékpárral. Amennyiben a zebra mellett nem fut kerékpársáv, akkor csak úgy lehetünk szabályosak, ha a bicikliről leszállva, azt tolva megyünk át az úttest túloldalára. A gépjárművek vezetői ugyanis a gyalogosok haladási sebességére készülve közelítenek az átkelőhelyhez, egy gyors bringás előtt már nem biztos, hogy meg tudnak állni.

Fotó: Autós Nagykoalíció

Mivel a kerékpársávok és -utak szerencsére egyre nagyobb számban épülnek ki, alapvető, hogy az autósok tudatosan odafigyeljenek az ezeket jelző táblákra és útburkolati jelekre. Bringásként is kiemelt, hogy közlekedés közben meggyőződjünk arról, hogy az autós észlelt minket és meg is adja az elsőbbséget. Ennek alapvető eleme a láthatóság, amit egyébként a KRESZ is előír. 1 Fontos, hogy a kerékpáros közlekedést a KRESZ-ben még számos részletszabály szabályozza, most csak a legfontosabbakat tudtuk kiemelni.

Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!