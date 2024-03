Még sosem gyártott olyan erős autót a Porsche, mint ez a limuzin

Fotó: Porsche

A teljesítménynövelés mellett még a tömegcsökkentést is segítségül hívták a mérnökök, a lehető legtöbb dolgot karbonból készítik, karbon-kerámia fékeket és karbonvázas üléseket építenek be és lemondanak az elektromos csomagtérajtó-mozgatásról is, ami 75 kg-os megtakarítást jelent a Turbo S-hez képest –

a saját tömeg 2220 kg,

a megengedett össztömeg 2470 kg.