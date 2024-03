Új módszer a dízelekről leszoktatásra - Citroen C5 Aircross 1.2 MHEV teszt

Ha tételesen listázzuk a fő komponenseket, adott a kocsi mozgatásába (olykor önállóan is) besegítő és visszatáplálni képes, 28 lóerős csúcsteljesítményű, 55 Nm forgatónyomatékú villanymotor, illetve az új fejlesztésű, hatfokozatú, duplakuplungos váltó.

Na meg a jól ismert, Szentgotthárdon is gyártott 1,2-es, háromhengeres PureTech benzines turbómotor,

amelyhez saját Opel Combómban korábban már volt „szerencsém” – és nincs éppen jó híre a használtpiacon. Kiderült ugyanis, hogy az olajban futó vezérműszíjból málló gumitörmelékek komoly, nemegyszer óriási kiadást okozó hibát okozhatnak.

Kar helyett immár kis pöcökkel választhatjuk ki a menetirányt az új, egész lágyan kapcsolgató duplakuplungos váltónál. Alatta a kis gomb a menetmódok kapcsolója

Fotó: Vékey Zoltán

Szerencsére azóta a gyártó újfajta, száraz szíjas megoldással javított a konstrukción, a C5 Aircross MHEV-be pedig már ennek is átdolgozott, Miller-ciklus szerint üzemelő változatát építették be. Sajnos a hangja azonban továbbra is érdes, a vibrációk erősek, nem tudja leplezni a gép, hogy a kívánatosnál egy hengerrel kevesebb jutott neki. Pont ez az, ami miatt a hibridségét sem tudtam annyira élvezni: szépen - és igen gyakran - vált ugyan az egyes hajtásmódok között, de zavaró a kulturáltság hiánya, különösen 30 km/h-s tempó alatt, felette már kisimulnak a zaj és a rezgések.

Jó, hogy van árnyékolója, nem nagyon tükröződik a digitális műszeregység. Kissé fantáziátlanok a nézetei, középre a navigáció kijelzőjét is be lehet hívni

Fotó: Vékey Zoltán



Akad egy ütőkártyája, ami rossz útra éve derül ki

Menetteljesítmények terén nem képes nagy csodákra a 136 lóerős Citroen, de azért kellemesen el lehet járkálni vele, a mindennapi közlekedésre tökéletesen alkalmas, mellette pedig meglepően takarékos. Városban 6 liter alatti, autópályán pedig alig pár decivel magasabb étvágyat mértem, ez kiemelkedően jó eredmény egy ekkora géptől, van értelme tehát az MHEV kivitelnek. Már csak azért is, mert a temperamentuma összehangban áll a futómű képességeivel: a sokszor feleslegesen sportos SUV-ok között üdítő a kifejezetten komfortos hangolás, száguldás helyett napi járkálásra tervezték.

Széltében egész tágas, és ügyes a sínen tologatható pad is, de 180 centi felett a hátsó lábtér már kevés lehet

Fotó: Vékey Zoltán

Igaz, hogy ez kevéssé meglepő a Citroentől, de ne feledjük, 2017 óta nem gyártanak autót a klasszikus hidropneumatikus felfüggesztéssel,

és csak a közelmúltban került újra fókuszba a nálunk oly gyakori úthibák (és vele a vezető idegeinek) fokozott kisimítása. Jöhet szögletesre kókányolt fekvőrendőr, földút, alattomos kátyú és keresztborda a kanyaríven, a lágy hangolású, progresszív lengéscsillapítós C5 Aircross rezzenéstelenül, a bántó ütéseket a kabintól távol tartva, ugyanakkor stabilan vonul tovább. Ezt fokozhatja, aki beéri a szerényebb kivitelek 18-as kerekeivel és ballonosabb gumijaival.

Nincs többé vízszintesen kettéosztott az orr, így egy kicsit harciasabb lett az ábrázata, de még a régi Citroen emblémát hordozza

Fotó: Vékey Zoltán

Apropó, alapmodellek: akciósan a sima, háromhengeres benzines (130 lóerővel, kézi váltóval) You kivitel 9,3 millió forinttól érhető el, míg a kipróbált MHEV 11,03 millió. Már ezek is meglepően gazdag alapfelszereltségűek, de azért nézzük meg a felette álló Plus szintet is, hiszen legalább ezzel érhető el a dízel (130 lóerő, 12,63 millió), illetve a plug-in hibrid (180 lóerő, 16,03 millió) C5 Aircross – ebben a konfigurációban az MHEV ára 12,23 millió forint. A kínálaton belül tehát korrekt ajánlat a lágy hibrid, ami a konkurenciához mérve is feltétlenül igaz, ugyanakkor a rugózását kivéve ne várjuk tőle csodát.