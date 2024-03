Megérkeztek a legforróbb Volkswagenek, hogy leckét adjanak a benzinmotor-hívőknek

A középkategóriás modellnél csak kombi karosszériával adják a sportos körítést, tehát csak az ID.7 Tourer GTX lesz elérhető. Itt is új az első lökhárító, ugyanazt a gyémánt mintás hűtőrácsot és nyíl formájú menetfényeket látjuk a megvilágított márkajelzésekkel együtt, mint az ID.3 GTX-nél, a 20 colos Skagen felnik is ugyanazok. A műbőr/szövet kárpitnál már piros csövezést is használnak, egyedi a kormánykerék.

Fotó: Volkswagen

A VW ID.7 Tourer GTX alapáron kapja a kétmotoros, 335 lóerő rendszerteljesítményű összkerékhajtást,

alapesetben a hátsó (286 LE) motor hajt, de az első a másodperc törtrésze alatt tud bekapcsolódni szükség esetén, elöl-hátul elektronikus differenciálzár-funkció is van, a menetstabilizáló tudása ESC Sport funkcióval bővült.