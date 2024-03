Olcsó villanyautóival a Tesla babérjaira tör ez az amerikai startup

Letisztult műszerfal vízszintes érintőképernyővel

Fotó: Rivian

Az opciós, 20 colos felnire szerelt 32 col átmérőjű terepabroncsokkal 25 cm a hasmagasság. Az utastér átszellőzéséről kibillenthető hátsó oldalablakok és a leereszthető hátsó szélvédő gondoskodik. A műszerfal alatt 2 darab lenyíló kesztyűtartó is van, az ajtók alján nincsenek hangszórók, hogy ezzel is növeljék az ott lévő tároló méretét. A hátsó ülések mellett az elsők is lehajthatóak, ilyenkor akár hálószobának is használható a beltér, de a szabadidő-autóhoz rengeteg kempingkiegészítőt, köztük tetősátrat is kínálnak majd a gyári kiegészítők között.