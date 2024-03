A név kötelez – Volkswagen Passat B9 menetpróba

Megállíthatatlannak tűnik a wolfsburgi gyártónál is az elektromos átállás, amit jelez, hogy a középkategóriába most érkezik ötajtós ferdehátúként és utána kombiként az ID.7, ám közben egyelőre a hagyományos, belső égésű motoros Passatról sem mondanak el. Ugyanakkor a méretgazdaságossági szempontok az új generációnál (B9) minden eddiginél jobban tetten érhetőek: nem önálló típusról van szó, hanem a Škoda Superb Kombi testvéréről, amivel még a karosszérián is osztozik – az A oszlop előtti rész, illetve a csomagtérajtó és a hátsó lökhárító kivételével az elemek csereszabatosak.

Alig maradt ebben a méretben nem prémium autó (eltűnt az Insignia, Mondeo, Talisman stb.), ami főleg a SUV-divat számlájára írható, de a VW nem vonul vissza

Fotó: Volkswagen