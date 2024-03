Ki fújja a passzátszelet? - Skoda Superb Combi (2024) menetpróba

Most először lehet a Superbhez head-up kijelzőt rendelni, ami óriásmozi helyett pont megfelelő méretben vetít, ám a magasságát csak a menürendszer bugyraiból lehet állítani. Szellemes a kétküllős kormány és a széltében véget nem érőnek tűnő szellőzőrostélyok kialakítása; a minden kivitelben széria DSG-váltó előválasztója – az ablaktörlőét bal oldalra száműzve – a jobb bajuszkapcsolóra költözött, ezt pár perc alatt meg lehet szokni. Így vezeték nélküli telefontartó és két pohártartó kerülhetett középre, a kartámasz alatti rekesz pedig a többi tárolóhoz hasonlóan kellően öblös.

Jól áttekinthető a műszerfal, középen álló kar helyett a jobb kormánybajuszról kapcsolható a széria DSG-váltó. Vegán bőr és fahatású betét tagolja vízszintesen, a Canton csúcshifi 14 hangszóróból muzsikál

Fotó: Škoda Auto

Felszereltségtől függően 10 vagy 13 colos a műszerfal közepén trónoló érintőképernyő, a kocsi méreteit jelzi, hogy a jobb szélén lévő ikonokat csak nyújtózkodva éri el a vezető. Maga a menü amúgy logikus, és világnyelveken (magyarul sajnos még nem) beszéddel is vezérelhető,

sőt, pár hónap múlva már ChatGPT segít választ adni a bonyolultabb kérdésekre.

Sokaknak örömhír, hogy kezelhetőség szempontjából a gombjainak zömétől megfosztott Passat előtt jár a cseh vitéz, mivel nem csak meghagyták benne a különálló, fém helyett műanyag tekerős klímapanelt, hanem újra is gondolták.

Íme, a nagyobb átmérőjű, 13 colos multimédia képernyő, a háttérben Cabo de Roca világítótornyával. Utánfutó-asszisztens is része lehet a vezetéssegítő rendszereknek, motorosan lenyíló vonóhoroggal

Fotó: Origo

Míg a két szélső kezelőszervvel a hőfokot és az ülésfűtést lehet állítani, addig a középsőt benyomva változtathatók a karima funkciói: szabályozható róla például a hifi hangereje, a ventilátor erőssége vagy éppen a menetdinamikai mód. Jelzi a praktikus szemléletet, hogy 28 „Simly clever” megoldás lehet a fedélzeten, a klasszikus rejtett jégkaparó és ajtózseb-kuka mellett ügyes ötlet az áthelyezhető szemüvegtok, a mikroszálas képernyőtisztító stift és az USB-töltős belső tükör, a csomagtér pedig igazi ötletbörze a motoros mozgatású rolóval és a rafinált sínes vagy hálós rakományrögzítő rendszerrel.

Smart Dials néven emlegeti a Skoda a kijelzős tárcsákból álló vezérlőpanelt. A két szélsővel a klíma hőfokát és az ülésfűtést lehet állítani, a középsőnek változtatható a funkciója – ötletes megoldás

Fotó: Škoda Auto



Van kétféle hibrid, de talán dízelként a legjobb

Háromtagú motorkínálattal indul a Superb forgalmazása, a belépőt a lágy hibrid rendszerrel támogatott, hengerlekapcsolásra képes 1.5 e-TSI jelenti 150 lóerővel – várhatóan ezt választja majd a vevők többsége. Helyette nem túl vészes, 830 ezer forintos felárért a hasonló teljesítményű, hosszú utaknál még takarékosabb kétliteres dízelt is lehet választani, míg a csúcsmodell egyelőre a TDI izmosabbik, 193 lóerős és 4x4-hajtással kombinált változata. Hamarosan a kínálat egyetlen zöld rendszámos tagja, a plug-in hibrid is megjelenik a kínálatban, erre pár sorral lejjebb visszatérünk.

Simábbak lettek a vonalai, de ismert elemekből építkezik a forma. A dupla modulból álló feláras LED-mátrix fényszórók kristályszerű díszítést kapnak, és már nincsenek szamárfülszerű sarkai

Fotó: Škoda Auto

A későbbiekben a kétliteres, turbós benzinmotort is gyártásba veszik majd (fronthajtással 204, összkerékkel 265 lóerővel), ezekből azonban kimarad a szíjhajtású indítógenerátor, aligha Európa lesz a fő piacuk.

Valahol paradox, hogy 2015-ben épp a VW-féle emissziós botrány adta a kezdőlökést egy nagy szemléletváltáshoz,

miközben a dízelek pont mostanra lettek igazán szalonképesek. Jó példa erre a Portugália útjain hosszabb távokon kipróbált Superb kisebbik teljesítményű, 150 lovas TDI motorja, amely impresszív, 360 Nm-es nyomatékával kellő dinamikával mozgatja az üresen 1,67 tonnás testet.

Míg a drágább dízelhez Haldex-kuplungos 4x4 jár, a kipróbált 150 lóerős TDI elöl hajt. Nyomatékával és zajkomfortjával ideális a Superbhez, álló helyzetből 9,3 másodperc alatt gyorsítja 100 km/h-ra

Fotó: Origo

Bár néhány decivel több gázolajat égettünk el a 4,9-5,7 l/100 km-es gyári fogyasztási átlagnál, méretéhez és tudásához képest igen takarékos a Skoda, ráadásul csendes. Nem csak a motor-, hanem a szélzajt is hatékonyan távol tartották a kabintól (többek között kettős üvegezéssel), csak a gördülési robaj szigetelése tűnik átlagosnak. Észrevétlenül teszi a dolgát a hétfokozatú, duplakuplungos váltó, még a korábban olykor kritikus parkolási manővereknél is, legfeljebb azt kifogásolhatjuk, hogy padlógázra némi gondolkodással vált vissza, és a hagyományos start-stop rendszer sem villámgyors.

Egyetlen kivitel sem készül már kézi váltóval, így középen hely szabadult fel - többek közt a hűtött, 15 wattos vezeték nélküli telefontöltőnek és a 6,1 literes tárolórekesznek

Fotó: Škoda Auto



Konfigurálásnál dől el, hogy milyen finoman rugózik

Megjelent a kötelező, minimális gyorshajtásra is csipogó „fedélzeti rendőr”, de kikapcsolható, más biztonsági rendszereivel pedig a Superb alapvetően hagyja élni a vezetőt. Akkor avatkozik be, amikor kell, újdonságként például, ha netán kanyarodásnál egy párhuzamosan vagy keresztirányban haladó másik autót veszélyeztetnénk (Turn Assist), a bringásokat pedig a Skoda – Tour de France szponzorhoz illően – különösen éberen figyeli. Adaptív tempomatja dugóban araszolva és körfogalomban is tudja követni az előttünk haladót (Travel Assist), persze a kormányzást nem veheti át huzamos ideig.

Nem túl lenyűgöző a szabadon álló, vastag kávájú digitális műszeregység, a berendezés többi része kellemes. Ide is behívható a navigáció térképe, extraként már head-up kijelző is rendelhető

Fotó: Škoda Auto

Közel sem olyan izgága, mint egy Alfa, de nem indirekt és szivacsos: Mladá Boleslavban, pontosabban Wolfsburgban tudják, hogyan kell egy kormányművet sokféle autós igényeire fejleszteni. Ugyanez igaz a futóműre is igaz,

a Superb különös sportos ambíciók nélkül, mégis magabiztosan fordul, kiszámítható,

és kifejezetten kellemes rugózási komfortot ad. Portugália útjai helyett a sokszor patchwork-szerű magyar aszfaltra 19 helyett 18 colos kerekekkel ajánljuk, inkább a kocsi karakterét valóban módosító, kétszelepes (külön a húzó- és nyomófokozathoz) adaptív lengéscsillapítókat érdemes megrendelni.

Év végéig a meglévő három (Essence, Selection és L&K) mellett új, Sportline kivitelben is gyártásba veszik. Alapvetően komfortra tervezték, de fürge is tud lenni, főleg a DCC Plus nevű adaptív gátlókkal

Fotó: Škoda Auto

Érdekes módon a rövid lisszaboni körön kipróbált második tesztautó, a pompás Laurin&Klement felszereltségű plug-in hibrid darabosabban kelt át az úthibákon, mint a korábbi dízel, és vizes úton valószínűleg első kerekeit is nagyobb kihívás elé állítja a 204 lóerős rendszerteljesítmény. Ugyanakkor napi ingázásnál ritkán indul be az 1.5 TSI motor, a jelentősen növelt akkukapacitás (25 kWh) miatt akár 100 kilométert is meg lehet tenni kizárólag villannyal. Ilyenkor kifinomult és néma a Superb iV, és további jó hír, hogy csomagtere is alig lett kisebb – csak a benzintank ment össze 45 literesre.

Kétszer akkora akksit kapott a csomagtér padlója alá az immár csak kombiként kapható iV plug-in hibrid, mint az elődje. Gyorsabb a töltés (AC: 11, DC: 50 kW), csak ehhez jár hét- helyett hatfokozatú DSG-váltó

Fotó: Škoda Auto



A műfaj, amit szinte feladtak a tömegmárkák gyártói

Otthoni töltési lehetőséggel (10-ről 80 százalékra két és fél óra, míg egyenáramú oszlopnál ugyanez 25 perc) biztosan sokaknak megéri a zöld rendszámos modell, ám tetemes felárra kell számítani, ennek magyarországi összegét egyelőre nem ismerjük. Több vevőt érdekelhetnek ugyanakkor a belső égésű motoros Superbek, melyek közül a belépőt az 1.5 e-TSI Essence jelenti 14,47 millió forintért, míg egyelőre a csúcsot a 193 lóerős 2.0 TDI 4x4 Laurin&Klement, 20,28 milliós árcédulával. Vajon ennyiért versenyképes? Nos, az új Passat benzines alapkivitele 2,14 millióval drágább a Skodánál.