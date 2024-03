Új terepre merészkedett - Toyota bZ4X menetpróba

Hajtásfajták sokféleségével készül évtizedünk második felére a világpiacot (és a hazait is) uraló Toyota: a vevők első számú választásnak számító full hibridek mellett megjelentek plug-in modelljei, miközben még a hagyományos benzinesek is elérhetők, a kísérletező kedvűek pedig üzemanyagcellás Mirait vásárolhatnak. Villanyautók terén eddig nem kapkodták el a fejlesztéseket, ám hamarosan indul az offenzíva, melynek első kézzelfogható bizonyítéka az immár Magyarországon is nagyobb számban, akár raktárkészletről elérhető elektromos crossover, a porszívótervezői fantáziával elkeresztelt bZ4X.

Különlegesek a fényszóróig nyúló fekete sárvédőbetétek. A fura név megfejtése: nulla lokális emissziós (beyond Zero), 4-es, vagyis közepes méretű, és crossover (X)

Fotó: Origo