10 csúnya autó, amelyeknek máig nem hevertük ki a látványát

Mi baj lehet az ötvenes évek rock&roll- és űrkorszakának Amerikájában piacra dobott cirkálóval, amit rengeteg pénz befektetésével új almárkája számára a Ford konszern tervezett? Nos, az új modellek (Pacer, Ranger, Villager stb.) bevezetésével ez már ’58-ban kiderült: a rémes hűtőrács. Az emberek piszoárhoz és női nemi szervhez is hasonlították, így már 1960-ban véget ért az autómárka agóniája.

Az autógyártás egyik méregdrága zsákutcája lett az obszcén hűtőmaszkja miatt hírhedt Edsel

Fotó: Ford

5. SsangYong Rodius

Egy időben a legrondább autók között kibérelt helye volt a dél-koreai SsangYong termékeinek, a karakter keresésének eredménye lett a dizájnrészlegen a számos tervezési hiba. Még márkán belül is hírhedt volt a Rodius nevű hatalmas egyterű, melynek ormótlan frontkialakításánál csak a hátulsó-oldalsó nézete volt meghökkentőbb: mintha körbeüvegezték volna a félig nyitott csomagtérajtót.

Mintha egy átmulatott éjszaka után a gyakornok kezébe adtak volna ceruzát, hogy tervezz saját autót

Fotó: SsangYong

4. Mitsuoka Orochi

A vezető gyártók autói után következzen egy japán manufaktúra, a Mitsuoka támadása a szépérzék ellen. Ez a cég évtizedek óta abból él, hogy retró köntösbe bújtat modern autókat (ilyen a régi Jaguar Mk2 és a Nissan Micra vadházasságából született Viewt), de a 2006-ban bemutatott középmotoros, gonoszul csücsörítő Orochi sportkocsi formavilága minden képzeletet felül-, pontosabban alulmúlt.

Bizarr ívek és szellőzők az Orochi műanyag karosszériáján, ami mintha megolvadt volna a napon

Fotó: Mitsuoka

3. Fiat Multipla

Európa legcsúnyább autójának legtöbben a csupa üveg, hatszemű, furán hájas övvonalú Fiat egyterűt tartják, olyan botrányos volt a megjelenése, hogy négy év gyártás után teljesen átalakították. Mégis, sokan vannak, akik Quasimodo helyett a szép Esmeraldát látják benne, és az is tény, messze nem tartozik a legrosszabb autók közé: három plusz három üléses utastere tágas, és remek kilátást nyújt.

Belülről kifelé tervezték, a funkció a forma előtt állt. Pont ezért tartozik a legcsúnyább autók közé

Fotó: Fiat

2. Colani-Trabant

Luigi Colani, az organikus vonalakról és az áramvonalasság iránti rajongásáról ismert német formatervező sok különleges járművet, köztük kamionokat is rajzolt. Életművének azonban dicstelen alkotása is akad: kezelésbe vette a kétütemű Trabantot, ám csak az elejét és a szélvédőt, amit építőkészletként meg is lehetett vásárolni. Az eredmény egy rémisztő játékautó-szerűség lett.

Ráült egy elefánt? Elfelejtették befejezni? Borzasztó diszharmonikus lett a „modern” orrú Trabi

Fotó: Colani Design Museum

1. Pontiac Aztek

Eredetileg a GM kötelékébe tartozó Pontiac megújulását hozta volna ez a SUV-kupé szerűség, végül épp a márka egyik sírásója lett. Nyilván a tervezők félreértették a tanulmányautót döbbenten bámuló közönség gondolatait, és gyártásba vitték a malactekintetű, kusza vonalú, a kerekein esetlenül álló Aztekot, amely persze totális eladási kudarc lett, és a legrosszabb autók egyikeként ment nyugdíjba.