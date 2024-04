75 éves a legendás olasz autómárka, amelynek skorpió van a logójában

A 2400 Coupé Allemano is látható, amely Carlo Abarth személyes autója volt a hatvanas évek elején

Fotó: Abarth

A klasszikus autók mellett a márka jelene és jövője is ki lesz állítva a Heritage Hub-ban, ott lesz a már bejelentett Abarth 695 75°Anniversario nevű limitált széria és az Abarth 500e is. De van igazi újdonság is, hiszen bejelentették, hogy öt példányt építenek az Abarth Classiche 1300 OT nevű sportkocsiból.