Árammal megy a kocka – itt az elektromos Mercedes G-osztály

A G 580 EQ saját tömege 3085 kg, és mindössze 415 kg a terhelhetőség, hogy még B kategóriás jogosítvánnyal lehessen vezetni

Fotó: Daimler AG

Miután 2021-ben láthattuk az EQG tanulmányt, meghívott újságírók 2022 végén már vezethették is az álcázott prototípusokat, mégis további másfél évre volt szükség ahhoz, hogy bemutatkozzon a szériaváltozat. Nem tudjuk, mi tartott ilyen sokáig, de a lényegen ez nem változtat: már akkumulátoros-elektromos hajtással is van Mercedes G-osztály.

Az EQG név a múlté, helyette utótagként használják az EQ betűket,

a kínálatban a G 450 d és az AMG G 63 között a G 580 EQ-ként szerepel a zéró helyi károsanyag-kibocsátású változat.

Emelhető a futómű, a kerekek nagyok

Fotó: Daimler AG

Minimális mértékben változik a megjelenés, egyrészt befalazták a hűtőrácsot, másrészt megemelték a motorháztetőt, és a karosszéria oldalán már légfüggönyök is vannak, az A-oszlopra és a tetőre is kerül légterelő. Mindez azt eredményezte, hogy a légellenállás jelentősen javult, Cw 0,53-ról Cw 0,44-re – de abszolút értelemben azért elég rossz érték még ez is. A belső égésű motorral szerelt G-osztálynak az alvázát használják itt is, de kereszttartók helyett a nettó 116 kWh kapacitású akkumulátort építik be strukturális tartóként. Annak érdekében, hogy még a sziklák se okozzanak kárt benne, speciális 26 mm vastag többféle anyagból (köztük karbon) készített 57,6 kg tömegű, az alvázhoz 50 csavarral rögzített alsó védőburkolatot használnak – ugyanez a védelem acéllemezből 150 kg-ot nyomna.

Nem a pótkerekét, hanem a kábelét viszi i a hátizsákban

Fotó: Daimler AG

Annak érdekében, hogy a belső égésű modellel tartani tudja a lépést akár terepen is az elektromos változat, kerekenként egy hajtómotort és kétfokozatú váltót használnak; marad az elöl független, hátul merevtengelyes felfüggesztés. A differenciálzárakat elektronikus vezérléssel váltják ki, plusz segítséget jelent, hogy a fordulókör csökkentése érdekében tudják szabályozni a hajtást kerekenként,

akár helyben is képes megfordulni a G 580 EQ;

az abroncsokat kíméli, ha ezt laza talajon végzi az ember.

Nincs már merev híd és mechanikus differenciálzár

Fotó: Daimler AG

A gázlómélység 850 mm, 35° oldaldőlésre képes az elektromos G-osztály, amely megfelelő talajon 100%-os emelkedő (45°) leküzdésére képes. Minden egyes hajtómotor 147 lóerő teljesítményű, a rendszerteljesítmény 588 lóerő/1164 Nm. A 116 kWh kapacitású akkumulátorral 434-473 km a szabványos hatótávolság, a fedélzeti töltő 11 kW-os, villámtöltésre 200 kW-tal van lehetőség, fékenergia-visszatermelésnél 217 kW a maximum.

Olyan a belső, mint a többi most frissített G-osztályban

Fotó: Daimler AG

Ahogy a többi G-osztálynál, úgy az akkumulátoros-elektromos változatnál is bőven lehet költeni pénzt extrákra, hiszen a Németországban 142.621,50 eurós alapárba még nem fér bele a körkamera-rendszerrel elérhető „átlátszó motorháztető” funkció, vagy a kulcs nélküli bejutás, és akkor még ott van a Manufaktur opciós is. A G-Roar nevű digitális menethangot szériában adják, azt a belső égésű motorral szerelt változatok hangjából generálták.