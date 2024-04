Dacia-árban érkezik Európa új népautója

Head Up Display kompenzálja a hagyományos műszeregység hiányát,

és mindkét felszereltséghez alapfelszereltségként jár. Az opciók között szerepel az automatikus klímaberendezés, a vezeték nélküli töltő és az okostelefon-tükrözés, míg a vezetéstámogató funkciók szinte a legszükségesebbekre korlátozódnak.

Nincs hagyományos műszerfal

Fotó: WILLIAM CROZES / Citroën

Annak ellenére, hogy az új C3-as csak 19 mm-re hosszabb az elődjénél (4015 mm), a Citroën szerint az előző generációhoz képest jóval nagyobb belső teret és könnyebb beszállást kínál, ami a magasabb, „crossoveresebb” karosszériának köszönhető. Emellett a csomagtartó is nőtt valamelyest, most 310 literes. Elődjéhez hasonlóan az új C3-as is a kényelmet helyezi előtérbe, alapfelszereltségként plüss, puha szivacsos ülésekkel és Advanced Comfort felfüggesztéssel rendelkezik, amelynek progresszív hidraulikus véghelyzeti ütközőkkel ellátott lengéscsillapítói hatékonyan elnyelik az ütéseket.