Nagy port ver fel – Dacia Duster III. menetpróba

Sokkal jobb az eddiginél a húzókaros első kilincs, de a rejtett hátsó túl magasan van a gyerekeknek, ráadásul belül nem kapott burkolatot, így kilátszik a két torx csavar. 2,64 méter a tengelytáv

Érdemes felkészülni arra is, hogy viszonylag könnyű lefullasztani, cserébe, ha már egyszer lendületben van az 1,2-es Duster, teljesen jól használható, városon kívül is elég az ereje. Hatfokozatú kézi váltója ismerős a konszern többi modelljéből, ha nem is túl percíz, elég könnyen kapcsolható, és áttételezése miatt sztrádán kifejezetten csendes a motor. Ilyenkor feltűnik, hogy a gördülése sokkal halkabb lett, ugyanakkor akusztikai üvegezésnek híre sincs, így hallatszik kis szélsusogás. Kissé érzéketlennek tűnik a kormányzás, a pontossága és az erőszükségtele viszont megfelel a hétköznapi igényekhez.

A 4x4-ben eco, automata, hó, sár/homok és offorad program választható, ami a nyomatékelosztás mellett a kipörgésgátlóra hat. Lejtmenetvezérlés aktiválható, van hegymeneti elindulássegítő is

Terepre menjen, vagy alig fogyasszon?



Ugyanez igaz a futóműre is, amely nem sportos, de kellően stabil kanyarban, és 18-as kerekeken is egész jó rugózást nyújt – mint kiderült, akár egy murvás, köves, vízátfolyásos hegyi úton is. Akinek ez kevés, opcióként kérheti az 1,2-es motort összkerékhajtással, aminek előnyös velejárója az igényes, multilink hátsó futómű, míg hétköznapokon kevésbé szerencsés hozadéka a rövidebbre vett első fokozat. Mindenesetre tereppályán is bizonyított a 4x4-es, menetmód-választós Duster a gödrön átkeléses, átlósan buckát mászó és egyéb feladatokkal, s ezzel egyre inkább unikum a kisméretű SUV-ok között.

30 fok feletti terepszögeivel és megnövelt, 21,7 centis hasmagasságával könnyű terepen is jól elboldogul a 4x4-es Duster. Egyes fokozatban, alapjáraton gázadás nélkül tud kúszni-mászni

De mi újság a kínlat másik csúcsmodelljével, a 1,6-os szívó benzines- plusz két villanymotoros öntöltő hibriddel? Bár jól hangzik a 140 lóerős rendszerteljesítmény, a sportosság nem igazán kenyere, főleg, amikor lemerül az 1,2 kWh-s akku, ilyenkor kissé zavaró a belső égésű motor időnkénti zaja,

és a kettő plusz négyfokozatú, kuplung nélküli MultiMode váltó vezérlése sem mindig dönt logikusan.

Ám nyugodtabbra véve a figurát, igazán kellemessé szelídül a rendszer, észrevétlenül vált villany- és benzinhajtás között, a nap végén pedig hibrid toyotás átlagfogyasztást mértünk 5,4 l/100 km-rel.

Essential szinttől felfelé analóg helyett digitális óracsoport és érintőképernyő jár. Utóbbin a full hibrid modellben követhetük a benzines (94 LE) és a két villanymotor (49 LE) energiaáramlását

Összességében aligha kérdés, hogy versenyképes ajánlat az új Duster, főleg, ha bővült, igaz, távol sem teljeskörű vezetéssegítő rendszereivel javítani tud elődjei háromcsillagos törésteszt-eredményén. Ami az árakat illeti, 7,19 millió forintról indul a lemezfelnis, analóg műszeres, középső kijelző nélküli alapmodell, amit valójában úgysem venne senki: nálunk a Dacia-ügyfelek 70 százaléka a csúcsfelszereltségek mellett dönt, amelyek full hibrid hajtással 10,39 milliót kóstálnak. Kíváncsian várjuk, hogy ez az ár-érték arányban erős új SUV bele tud-e majd szólni a piacvezető Suzukik versenyébe.

Ismerős név a nyolcvanas évekből Emlékszik még az 1980-tól gyártott, egy időben Magyarországon is forgalmazott Niva-riválisra, az ARO 10-esre? Ezt a modellt Nagy-Britanniában (természetesen jobbkormányosként) Dacia Duster néven kínálták, tehát a 2010-ben bevezetett új SUV-nemzedéknél valójában leporoltak egy régi nevet.

Nálunk ARO-ként árulták 1,4-es Dacia-benzinmotorral, de brit piacon más volt a helyzet

