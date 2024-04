Ez lehet a legnépszerűbb Opel Magyarországon, mutatjuk róla az első képeket

a fényszórókat is magába foglaló fekete Vizor maszk központi elemeként. Egyébként a zárt maszk alsó harmadába trapéz alakú hűtőnyílást vágtak, hogy valami levegő azért bejusson a motortérbe.

Az utastérben az ajtók és a műszerfal vízszintes díszítőelemei vizuálisan is szélesítik a teret. A digitális Pure Panel műszerfal két, egyenként 10 colos képernyőből épül fel, a jobb oldali természetesen érintésérzékeny. A feláras Intelli-Seat első ülésekben – a farkcsont terhelését csökkentő kialakítás révén – állítólag a leghosszabb utak is kényelmesen, fáradtság nélkül teljesíthetők, és természetesen újrahasznosított anyagokból készített üléshuzatok is elérhetőek hozzájuk.

Az érintőképernyő a vezető felé fordul, a mutatós kormány új tervezésű

Fotó: Opel

Sok praktikus részlet javítja a Frontera használhatóságát: