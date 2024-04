Gumicsere: erre ügyeljen, amikor felteszi a nyári gumikat

Fent lehet-e hagyni a négyévszakos gumikat?

Nedves időben a négyévszakos gumik is jól tapadnak

Fotó: Marc Wittkowski / ADAC

Ha mindenképpen egy szettel akarunk autózni egész évben, akkor a négyévszakos abroncs a megoldás. A mai négyévszakos abroncsmintázatok és -keverékek már elérik azt a szintet, amely nyugodt szívvel ajánlható annak, aki évente nem tesz meg többet 10 ezer kilométernél, és télen ritkán akar hegyi-, illetve havas környezetben autózni. Ma már azt is megválaszthatjuk, hogy nyáriasított téli, vagy téliesített nyári gumit szeretnénk, a mi éghajlatunkon az utóbbi az előnyösebb (pl. Michelin CrossClimate).

Ám a négyévszakos abroncs fogalma nem azt jelenti, hogy ezek teljesen gondozásmentesek. A megfelelő nyomásérték mellett figyelni kell arra is, hogy az egyenletes kopás érdekében a kerekek pozícióját cserélgetni az autón, illetve centríroztatni is kell őket, legalább évente egyszer, és a gumiápolószeres kezelés sem árt. A folyamatosan használatban lévő négyévszakos abroncsok értelemszerűen gyorsabbak használódnak el, mint az évente csak hat hónapig használt, évszaknak megfelelő szettek.

Milyen nyári gumit érdemes választani?

Melyik a legjobb gumiabroncs márka? Erre nincs egyértelmű választ. Sokan a nagy futásteljesítményű Michelinre esküsznek, de a Continental, a Pirelli, a Goodyear, a Hankook és a Bridgestone is prémiummárkának számít, ami persze az áraikon is érződik.

Prémiummárkák:

Michelin

Continental

Pirelli

Goodyear

Hankook

Bridgestone

A széles kínálatból nem könnyű feladat kiválasztani az adott felhasználó számára ideális abroncsokat, de legalább az autógumi árak összehasonlítása könnyű a netes keresőoldalak segítségével. Ami biztos: nem érdemes bizonytalan, kétes eredetű, például ismeretlen nevű távol-keleti importból származó abroncsokat vásárolni, de jó választás lehet egy-egy nagy gyártó olcsó „budget” márkájának (Sava, Barum, Laufenn, Kormoran, stb.) abroncsa, amely sokszor az egy generációval korábbi prémium gumi mintázatát kapja meg. Kockázatos használt abroncsot is venni, még akkor is, ha szemmel láthatóan jó állapotban vannak a gumik, nem túl idősek és kopottak. Az ilyen abroncsoknak belső, szemmel nem látható rejtett hibái lehetnek, bár erre viszonylag kicsi az esély.

Profi gumiteszt - ezeket érdemes bújni vásárlás előtt

Fotó: GTÜ/ARBÖ/ACE

Vásárláskor érdemes alaposan átböngészni a az autós lapok, autóklubok által készített friss gumiteszteket, és az ajánlott gumik közül azt érdemes választani, amely abban a tulajdonságában jobb az átlagnál, ami lényeges nekünk. Gyors sofőröknek a tapadás, az irányíthatóság, a rövid fékút, a kormányzás visszajelzése a legfontosabb, nekik extrém esetben akár egy versenypályán is tartósan jó teljesítményt nyújtó semi-slick abroncs is megfelelő lehet. De tudni kell, hogy a semi-slick gumik amennyivel jobban tapadnak szárazon egy sima nyárinál, nedves időben annyival rosszabbak. Ráadásul merev oldalfaluk és nagy tömegük miatt a gördülési komfortjuk is kívánnivalót hagy maga után, zajosabbak is az átlagnál, valamint a fogyasztást is jelentősen növelik.

Ez a gumi majdnem a legjobb kategóriába esik a nedves tapadás terén

Fotó: EU

Aki nem vezet dinamikusan, annak is fontos lehet a jó tapadás a rövid fékút miatt, de nekik jellemzően a nagy futásteljesítmény, a halk futás, a kiváló komfort, esetleg a kis fogyasztás fontosabb szempont, és persze az elérhető ár is lényeges. Új abroncs választásánál segít a néhány éve az Európai Unióban kötelezően bevezetett jelölőmatrica, melyről néhány fontos paraméter (nedves tapadás, zaj, gördülési ellenállás) azonnal leolvasható (az „A” a legjobb, a „G” a legrosszabb jegy).

Hogyan kell feltenni a nyári gumikat az autóra?

A nyári és a téli abroncsokra is igaz, hogy minden kerékre azonos típusú és mintázatú abroncsot javasolt felhelyezni. Ha komoly mértékben elkopott vagy sérült valamelyik abroncs, akkor sajnos a vele azonos tengelyen lévő másik abroncsot is ki kell cserélni újra.

Nem ajánlott különböző márkájú, évjáratú, és típusú nyári gumikat kombinálni egy autón,

ha mégis két-két pár különböző gumink van, akkor a jobbat a hátsóra, a kevésbé jót az első tengelyre érdemes felszerelni, mert így kisebb eséllyel válik túlkormányzottá, amikor felfut a vízre (aquaplaning). Amennyiben valamiért csak az egyik tengelyre kerülnek új abroncsok, akkor az szintén a hátsó legyen, függetlenül attól, hogy első- vagy hátsókerék-meghajtású autóról van-e szó. Ami végképp tilos: ne kombináljuk a téli abroncsot a nyárival, a fizikát nem lehet becsapni!

Hogyan kell tárolni a leszerelt gumikat?

Ne így tároljon!

Fotó: Forrás: AFP/Vasily Maximov

A leszerelt abroncsok tárolására a hűvös, száraz és fénytől védett hely a legalkalmasabb, mivel a hő, a nedvesség és a közvetlen napfény meggyorsíthatja az anyaguk öregedését. Amennyiben felnire szerelve tesszük el a téli gumikat, akkor egymásra fektetve tároljuk őket, ellenkező esetben állítva, két-három hetente egy negyed fordulatot fordítva raktározzuk őket.

Hogyan kell beállítani a guminyomást?

Párhetetne érdemes ellenőrizni a nyomást

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Angelika Warmuth / dpa Picture-Alliance via AFP/Angelika

Az abroncsok nyomását érdemes legalább 2-3 hetente, elinduláskor – amikor még hidegek –, ellenőrizni, beleértve a pótkerékét is. Általában az ajtónyílás peremén, vagy a tanknyíláson lévő matrica ad iránymutatást a megfelelő nyomásértékekről kis, illetve nagy súlyterhelés esetére. Az előírtnál alacsonyabb abroncsnyomás esetén enyhén ugyan kismértékben javulhat a tapadás, de hamarabb kopnak el a gumik, másrészt pedig megnövekszik a fogyasztás, és ami a legfontosabb, hogy az autó irányíthatósága/stabilitása is romolhat. Az előírtnál nagyobb nyomás szintén nem jó: bár a fogyasztás csökken, a gumi középső része fokozott kopásnak lesz kitéve, és csökken a komfortérzet, a tapadás és a stabilitás is.

Hogyan lehet meghosszabbítani egy gumi élettartamát?

Az új autók 18-20 colos kerekeit megemelni sem egyszerű

Természetesen a gumik a defenzív vezetési stílust kedvelik a legjobban, vagyis a finom fékezést, gyorsítást, és nem túl gyors kanyarodást, a megfontolt kormánymozdulatokat. Nem árt a kátyúkat, magas padkákat is elkerülni, különösen az alacsony oldalfalú „peres” sportgumikkal. A gumik kedvező tulajdonságainak kihasználását és

az élettartamukat is befolyásolja a futómű beállítása,

amely a gépjármű-karbantartás fontos része. A rossz utakon közlekedő autóknak gyakrabban van rá szüksége. A hibás, rosszul beállított futómű hosszabb fékutat, rosszabb úttartást és/vagy irányíthatóságot eredményezhet, és felgyorsíthatja az abroncsok kopását, illetve ún. rendellenes kopás alakulhat ki a futófelületen. Rendszeres karbantartással, valamint az abroncsok ellenőrzésével megelőzhetőek a nagyobb futómű-meghibásodások.

Hol érdemes elvégeztetni a gumicserét?

Érdemes műhelybe menni

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Wolfgang Kumm / dpa Picture-Alliance via AFP/Wolfgang Kumm

Ajánlott egy gumiszervizt felkeresni akkor is, ha a nyári gumi is felnire van szerelve. Hogy melyik a jó gumiszerviz? Érdemes ismerősöket megkérdezni, Google-értékeléseket böngészni. Igaz, négy kereket otthon is ki lehet cserélni, de az abroncsnyomás-ellenőrző rendszert (Tire Pressure Monitoring System, TPMS) nem lehet otthon kalibrálni, mint ahogyan centrírozni sem tud az ember megfelelő berendezések nélkül. Ha felnire szerelt téli-, illetve nyári gumiszettet cserélgetünk évente kétszer, akkor egyrészt olcsóbban megússzuk a tavaszi és az őszi gumicserét (kisebb a gumiszerelési díj), másrészt az abroncsot is kíméljük a felnire való le- és felszerelés kihagyásával. Nem csak a gumik, de a szervizek szerelési árait is össze lehet hasonlítani a neten.

Mi az a DOT jelölés, és miért érdemes fiatal gumit választani?

Fotó: Origo

Az EU-s energiatanúsítvány matrica mellett még az autógumi oldalán található DOT szám ad fontos információt. A DOT kód megfejtése: a szám utolsó négy karaktere árulja el a gyártás időpontját. Ebből az első kettő a gyártási év hetét, a második kettő a gyártási évet jelöli. Sokan a lehető legfrissebb gyártású abroncsot keresik, ami azt figyelembe véve érthető, hogy egyes gumikeverékek akár öt-hat év alatt elöregedhetnek, az elhasználódás jelei lehetnek az apró repedések. Viszont az abroncsok maximális élettartama megfelelő tárolással és karbantartással a tíz évet is elérheti. Egy előírt körülmények között, fénytől és hőtől távol tárolt, még fel nem szerelt gumiabroncs pedig akár öt éven keresztül megőrizheti újkori tulajdonságait.

Lényeges azonban megkülönböztetni az új és a frissen gyártott kategóriát.

Utóbbival azokat az abroncsokat jelölik, amelyeknél a gyártástól számítva legfeljebb három év telt el. A maximum három éve gyártott abroncs a „frissen gyártott”, míg a három-öt éve gyártottnál használható az „új” megnevezés.