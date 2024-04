Így működik az autójában az automatikus segélyhívó

A rendszer képes arra, hogy a jármű vezetője, vagy utasai saját maguk is kapcsolatba lépjenek a központtal. Erre a célra egy központi, könnyen elérhető felületen elhelyezett nyomógomb szolgál. Fontos azonban megjegyezni, hogy a rendelet előírja a véletlenül kezdeményezett segélyhívások elkerülését a nyomógomb fizikai kialakításának köszönhetően. Ezért az „SOS” gombok aktiválása általában legalább két mozdulatot, vagy hosszabb gombnyomást igényel.

Erős az adatvédelem

A rendelet részletesen tartalmazza azt is, hogy a rendszer milyen adatokat kaphat, mit és meddig tárolhat. A magánélet védelméről szóló részben kizárják, hogy az adatok a veszélyhelyzet elmúltával is rendelkezésre álljanak, az adatok folyamatos, vagy múltbéli nyomon követése és lekérdezhetősége pedig nem lehetséges. Ezen kívül a rendszer memóriájából is folyamatosan törlődnek az adatok.