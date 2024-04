Két új villanyautót mutatott be a Toyota a Pekingi Autószalonon

Toyota bZ3C

Fotó: Toyota

A Toyota a Pekingi Autószalonon mutatta be a két új elektromos szabadidő-autóját, amelyekből tavaly a Sanghaji Autószalonon a bZ Sport Cross Concept és a bZ FlexSpace Concept adott ízelítőt. Alig térnek el a mostani szériaváltozatok a tavalyi tanulmányautóktól, még a színeiken sem változtatott a Toyota.

Toyota bZ3C

Fotó: Toyota

A bZ3C egy elegáns, kupé stílusú crossover, amely némi hasonlóságot mutat a világszerte értékesített bZ4X és Prius modellekkel, de valamivel kifinomultabb külsővel, rafináltabb vonalvezetéssel rendelkezik. Szembetűnő külső jellegzetességei közé tartoznak a „pörölycápás” LED-es nappali menetfények, a lankásan eső fekete tető, a kettéosztott hátsó tetőszárny, a csíkszerű hátsó lámpa, valamint az első sárvédők fekete díszbetétei.

Toyota bZ3C

Fotó: Toyota

A családi autónak szánt bZ3X jóval magasabb, mint a bZ3C,

és hagyományosabb SUV-formával rendelkezik. Leginkább szemből érezhető a rokonság a testvérmodellel, no meg a hátsó keréknél megemelkedő övvonalon, egyébként a karosszéria teljesen máshogy, dobozszerűen végződik az ideális helykihasználás miatt, a tető mindvégig vízszintes marad. Sokkal tágasabb a bZ3X, mint a kupérokon, de nagy üvegtető és infotainment-kijelző mindkettőben található.

Toyota bZ3C

Fotó: Toyota

További fontos beltéri elemek az indukciós telefontöltők, a kétküllős kormánykerék, a digitális műszeregység és az ízléses hangulatvilágítás. A két modell minimalista belső terében a legtöbb kezelőszervet az érintőképernyőre helyezték, összhangban a kínai piac digitális funkcionalitás iránti igényével, valamint azzal, hogy az itteni vásárlók már nem rajonganak túlzottan a fizikai kezelőszervekért.

Toyota bZ3X

Fotó: Toyota

A Toyota kínai vegyesvállalati partnereivel fejlesztette ki az újdonságokat, amelyeket elsőként Kínában fog gyártani a helyi piac számára. A bZ3C fejlesztésében a FAW és a BYD, a bZ3X fejlesztésében pedig a Guangzhou Automobile Group (GAC Group) segédkezett a japán vállalatnak.

Fotó: Toyota

A Toyota azt állítja, hogy a bZ3C és a bZ3X „a legmodernebb vezetéstámogató rendszerekkel” rendelkezik, bár azt még nem tisztázta, hogy pontosan milyen szintű önvezetésre képesek az autók. De nem tudhattuk meg a bemutatón a pontos műszaki adatokat sem. Mivel a korábban bevezetett, Európában is kapható bZ4X SUV, és a Kínában kapható bZ3 szedán is az e-TNGA platformra épül, valószínűsíthető, hogy az új modellek is ezt az alapot kapták meg, mégpedig a helyi beszállító, a BYD korszerű, lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátoraival.

Toyota bZ3X

Fotó: Toyota

A Kínában 2022 októberében bevezetett elektromos hajtású bZ3 egy 4,725 m hosszú négyajtós limuzin, amelynek

a kínai mérési ciklus szerint 600 km a hatótávja,

részben a rendkívül jó, 0,218-as alaktényezőjének köszönhetően. A Toyota szerint a bZ3 akkumulátorai 10 év után is az eredeti kapacitásuk 90 százalékát nyújtják, ami jócskán meghaladja az iparági átlagot.

Toyota bZ3X

Fotó: Toyota

Mind az új bZ3C, mind a bZ3X forgalmazása 2025-ben indul Kínában.

A Toyota helyi szóvivője a brit Autocarnak elmondta Pekingben, hogy a bZ3X jelenleg „részletes értékelésen” esik át, amely során egy esetleges európai piaci bevezetésben rejlő potenciált vizsgálják.