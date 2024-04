Nem csak a nevében speciális karakter - Honda e:Ny1 teszt

Így lett a hagyományos utastérből kijelzők tárháza

Úgy tűnik, a külsőn megspórolt munkaórákat a belsőre csoportosították át, a műszerfal ugyanis egész más, mint a HR-V-ben. Mindenki figyelmét a középkonzolon lévő gigantikus, álló formátumú (15 colos) képernyő fogja magára vonni, ami alapvetően három részre van osztva: legfelül bizonyos alapfunkciók (gyári navigáció, tolatókamera stb.) és okostelefon tükrözés (Carplay vezeték nélkül, Android Auto vezetékesen) kezelhető, alatta a fedélzeti multimédia menüje, legalul pedig a klímavezérlő látható. Mivel ezek mindig párhuzamosan láthatók, rengeteg funkciót elérünk a menüben turkálás nélkül.

Teljesen más az e:Ny1 műszerfala, mint a HR-V-é. A felül kemény műanyagot a keresztben végigfutó bőrhatású betét ellensúlyozza

Fotó: Ruschel Zoltán

Ezúttal is Android-alapú a rendszer, de a régebbi Hondákhoz képest jóval gyorsabb és egész jól használható. Szép éles képpel és színekkel működik, a sebessége is rendben van,

a klíma pedig a nagy ikonoknak és feliratoknak köszönhetően kényelmesen használható.

A szintén új digitális műszeregység sok információval szolgál, de ezek elrendezése lehetne kicsit logikusabb. Optimális az óriási számokkal kijelzett sebesség, viszont nincsenek stílusok, sőt a térképet sem tehetjük ki ide (csak az utasításokat jelzi).

Jó minőségű, okosan elhelyezett, szélesvásznú képernyő került a sofőr elé. Minden szükséges információt látunk rajta, erős napsütésben is

Fotó: Ruschel Zoltán

Szerencsére a fizikai kapcsolók sem tűntek el, a kormányon is ilyenek vannak, és mindegyik jól használható, így az ergonómia kis tanulás után egész jó. Kizárólag innen állíthatjuk hagyományos kapcsolóval a hifi hangerejét, a középső képernyő aljára a vészvillogóén kívül csak két másik gomb került. Maga a kormánykerék egyébként fűthető, az átmérője és vastagsága is abszolút megfelelő. Nagy kár, hogy ide is jutott a zongoralakk betétből, ahogy a középkonzolon és az ajtókon sem spóroltak vele. Utóbbi a tesztautóban már bőven karcos volt, ez nem sok jelent a jövőre nézve.



Vajbőr és dupla üvegtető teszi barátságossá

Kifejezetten látványos a tesztautó törtfehér (mű)bőrkárpitja, a kék színű varrás mellett vonzóvá teszi, hogy a műszerfalra és az ajtókra is jutott belőle. A minőségérzet kellemes, még úgy is, hogy a műanyagok szinte mindenhol kemények, hiszen fentieken túl az összeszerelés is igazán korrekt. Nincsenek zörejek, pontosak az illesztések, minden kapcsoló nagyon precízen, határozottan működik. Szerencsére helyből sincs hiány, elöl és hátul egyaránt kényelmesen el lehet férni. Meglepően feszes tömésűek és kényelmesek az ülések, hosszú az ülőlap, az elsők fűthetőek, a sofőré motoros állítású.

Sokat dob a beltér hangulatán a törtfehér színű (mű)bőr kárpitozás. Az első ülések hosszabb úton is kényelmesek, feszes tömésűek. Csak a sofőré kap elektromos állítást, fűtést viszont az utasé is

Fotó: Ruschel Zoltán

Hátul is van bőven lábtér és a fejtér sem vészesen kevés, mert a tető szinte végig sík. Kiemelendő a háttámla ideális dőlésszöge, jut hátra is légbefúvó, USB töltés, hangulatfény, illetve több pohártartó. Utóbbiak elöl sem hiányoznak,

a könyöklőben lévő tároló mellett a viszonylag öblös ajtózsebek várják a kacatjainkat,

na meg középen is számos apró rekesz. Szokatlan a két részre osztott üvegtető: az első ülések feletti részt egy kézzel behúzható árnyékolóval fedhetjük el. Hátul viszont egy két részből álló, kézzel kipattintható betét van, amit, ha leszedünk, a csomagtérben (vagy a garázsban) tudunk tárolni.

Egyetlen darabból áll a két részre osztott üvegtető. Elöl mechanikus roló, hátul felpattintható árnyékolók védenek a napsütéstől. Az elválasztó merevítő pont a magasabbaktól vesz el fejteret

Fotó: Ruschel Zoltán

A két tetőablakrészt elválasztó sávba került a hátsó világítás, ami ötletes megoldás, viszont némileg csökkenti az első fejteret. Motorosan nyílik az ötödik ajtó, mögötte 344 literes csomagtérben tudjuk elhelyezni a holmikat. Ez amúgy a kategóriájában átlagos vagy az alatti méretnek számít, cserében alacsony a rakodóperem, van áthelyezhető padló, kétoldali LED-es világítás és közel síkba hajthatóak a hátsó üléstámlák. Kifejezetten ötletes a kalaptartó: az ajtóhoz van rögzítve, így sosincs útban, mert a fedél mindig felemeli a fejünk fölé – igaz, így kalapokat vagy más apróságokat nem pakolhatunk rá.

Nem túl nagy a 354 literes csomagtér, viszont jól kihasználható a formája miatt. A hátsó üléseket lehajtva közel sík felületet kapunk

Fotó: Ruschel Zoltán



Nem sportos, hanem kifinomultan suhan

Menet közben az e:Ny1 kulturált villanyautóként viselkedik, hiszen csendes, kellemes és egyszerű vezetni. Egész közvetlen a kormányzás, és a viszonylag nagy fordulókör ellenére szűkebb helyen is jól irányítható, ebben segít a remek 360 fokos kamerás és radaros asszisztencia. Jól hangolták a menetpedált, hiszen a 204 lóerős és 310 Nm-es nyomatékra képes villanymotor nem tépi le a fejünket minden érintésre. Igaz, az elsőkerékhajtás adta tapadási lehetőségek miatt ez amúgy is nehéz lenne, de a 7,6 másodperces 0-ról 100 km/h-ra gyorsítási idő tisztességes érték, és mondhatni pont ideális.

Óriási műanyag burkolat fogad minket a motorháztető alatt. A technika teljesen rejtve van, csak a legszükségesebb dolgokhoz férünk hozzá

Fotó: Ruschel Zoltán

Amúgy a teljesítményadatok alapján gyanús, hogy ez ugyanaz a villanymotor, mint ami az „e”-ben is volt, bár ott a hátsó hajtás miatt több vidámságot adott. Feltétlenül említést érdemel a fékpedál, ami olyan precíz, feszes és jól adagolható, hogy sok más villanyautó megirigyelhetné.

Így határozottan lassíthatunk, az elektromos és hidraulikus rendszer közötti átmenet sem érezhető.

A kormány mögötti fülekkel a visszatáplálás ereje szabályozható, de a fokozatok között alig van különbség. Egypedálos mód sincs, ráadásul amint újra gyorsítunk, a motorfék visszaáll alaphelyzetbe (kivéve Sport módban).

A Hondától nem szokatlan a nyomógombos irányválasztó, a jókora zongoralakk betét már erősen karcos volt a tesztautóban

Fotó: Ruschel Zoltán

Jó pontot érdemel a futómű is, ami egész szépen megküzd a nem épp hibátlan minőségű hazai utakkal. Szerencsére a felnikre viszonylag normális oldalfalú gumik kerülnek, ami ugyancsak javítja a komfortot. Kanyarban sem jön zavarba, részben az akku miatt alacsony súlypont jóvoltából, és bár messze nem egy Type-R, azért mégis ügyes. Csendessége a városból kiérve is megmarad, bár részben a téli gumiknak is köszönhetően a gördülési zaj a sebességgel arányosan erősödik. A villanymotort városban nem igazán fogjuk hallani, pláne a remek hangminőségű Bose hifi használata mellett.



Évszakfüggő, de messze nem kiemelkedő hatótáv

Autópályán furcsa jelenséget tapasztaltam, ami lehetett a tesztautó egyedi hibája is: nagyjából 125 km/h sebességtől erős zúgás jelent meg az utastérben, ezt leszámítva még itt elfogadható erősségű volt a zaj. Vajon az e:Ny1 nem igazán autópályára való? Erre gyakorlati próbánk és a hatótáv adja meg a választ. A bruttó 68,6, nettó 61,9 kWh-s kapacitású akkumulátor jóval nagyobb, mint az „e”-ben lévő, persze a karosszéria méretei is jelentősen eltérnek tőle. Téli tesztünk alatt szinte végig fagypont körül voltak a hőmérsékletek, olykor havazással és esővel nehezítve, így nem volt könnyű dolga.

Csüngőhasú malacnak is hívhatnánk, a padló alatt látványosan lelóg az akkupakk, ami a hasmagasságot is csökkenti

Fotó: Ruschel Zoltán

Szinte végig 21-22 fokon üzemelt a fűtés, olykor az az ülést és a kormányt is melegítettük, mire városban, főleg rövidebb utakon ijesztően magas számok jelentek meg a fogyasztásmérő képernyőn, igaz, a hatótáv nem zuhant olyan drasztikus mértékben. Ám az világosan látszott, hogy

a legextrémebb esetben 200-220 kilométernél többet nem tudunk majd menni egy töltéssel.

Aztán a helyzet javulni látszott, amikor egy nagyobb kihívást hozott az élet: majdnem 240 kilométeres útra kellett indulnom vele, nagyjából fele-fele arányban autópályán és gyorsforgalmi úton, az említett hideg időjárásnál.

Félautomata nyitású a hűtőmaszkon lévő fedél, és kívül is van gomb hozzá. AC töltőn 11 kW-tal, DC-n 78 kW-tal tölthető, utóbbival kb. 45 perc a 10-80%

Fotó: Ruschel Zoltán

Végül feltöltött akkuval indulva és egy közbenső 15 perces rátöltéssel meglepően simán elértem az úticélt. Ugyanezt az utat hazafelé is megtettem, a tesztautó leadásakor pedig a teljes átlagfogyasztás 25 kWh/100 km-re jött ki. Ez elég magas érték, igaz, az említett autópályás használattal és a télies körülményekkel, illetve minden Eco funkció nélkülözésével, az ebből számított kb. 230-250 kilométer hatótáv nagyjából az előzetes tippelésemet hozta. Száraz hideg időben és agglomerációs használattal 300, és a tavasztól őszig tartó időszakban akár a WLTP szerinti 412 km hatótáv is elérhetőnek tűnik.



Két kedvezményt összevonva megdöbbentő az ára

Hosszabb utazásnál a vezetéstámogató rendszerek is megmutathatták a tudásukat, és jól vizsgázott a (városi araszolásra is használható) adaptív tempomat, valamint a sávban vezető rendszer; a kijelzőn nem csak a körülöttünk haladó többi járművet, de az út ívét is kirajzolja. Tette a dolgát a holttérfigyelő, keresztforgalom-jelző és a többi segéd, nem riogattak feleslegesen, egyedül a nemrég bevezetett kötelező sebességtúllépés jelző idegesített minden alkalommal. A Hondáknál utóbbit is kizárólag álló helyzetben, P fokozatban lehet kikapcsolni, addig hallgathatjuk a csipogást.

Óriási, 15 colos érintőképernyőt kapunk középre, álló formátumban. Kiváló a képminőség, a szoftver Android alapú, a három részre osztott kezelőfelület egész jól használható

Fotó: Ruschel Zoltán

Jelenleg az e:Ny1-ból kizárólag egyféle Advance felszereltség kapható, ebben viszont minden extra megtalálható, a tesztautóban egyedül a metálfény és a fehér belső volt az egyetlen extra, ezeken felül még csinosabb felnikkel és fekete vagy titánszínű díszítésekkel lehetne opcionálisan rendelni.

Míg a modell a megjelenésekor majdnem 21 millió forintba került listaáron,

addig jelenleg 16,99 millióért kínálja a gyártó. Innentől izgalmasabbra fordul a történet, ugyanis a magyar importőr a készleten lévő, limitált darabszámú autókra 4 millió forint kedvezményt ad, vagyis 12,99 millióra csökken az ár.

Egyre népesebb mezőnybe, a kisméretű elektromos crossoverek közé érkezett az e:Ny1, és az eredetileg jelentős vételárat a kedvezményekkel tízmillió forint alá is le lehet faragni

Fotó: Ruschel Zoltán

Azoknak a céges vásárlóknak, akik sikeresen pályáznak állami támogatásra, további 4 millió forintot visszatérítenek, vagyis akár 8,99 millió forintból beszerezhető egy új e:Ny1, ami a piacon jelen lévő kínai gyártók ajánlataival is versenyképes, különösen a gazdag felszereltséget figyelembe véve. Bár a hatótávja és a töltési sebessége hagy némi kívánnivalót maga után, minőségi és tágas belterével, illetve kifinomult működésével az „e”-nél sokkal szélesebb közönségnek lehet alternatíva a Honda második villanyautója – ami minden kedvezménnyel a márka messze legolcsóbb új modellje lett.