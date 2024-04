Autótesztek a hőskorból: a tüzes Daihatsu Charade GTti

A másik tábor szerint nem felelőtlenség, mert egy erős, nagy tartalékokkal rendelkező autóval sokkal gyorsabban és biztonságosabban lehet előzni, s a legtöbb vészhelyzet éppen előzéskor adódik.

A kicsi, alig nyolc mázsás Charade hihetetlenül stabil a gyors kanyarokban is

Fotó: Balogh Róbert

Nem tudok, s nem is akarok döntőbíró lenni, mindenesetre a kis Charade felnőtt a feladathoz. Menet közben csak a hangerő emlékeztet arra, hogy egy kicsi autóban ülök, bár ez sem kellemetlen: ha nem tudnám, hogy egy háromhengeres okozza, kétszer ekkora motorra gyanakodnék. A Daihatsu stabilitását sok nagyobb autó is megirigyelhetné. Nagy sebességeknél is teljes volt biztonságérzetünk, az oldalszélre szinte teljesen érzéketlen, s pontosan reagál a kormánymozdulatokra. Pedig semmi furfangot nem találtunk, mindezt egy viszonylag egyszerű futóművel sikerült elérni.

Fotó: Balogh Róbert



Még az M7-es betonlapjain sem ráz

Sportos autókon általában kőkemény rugózást alkalmaznak, s ez a kényelem rovására megy, a vezető úgy érzi, mintha a földön ülne. Nem így van ez a Charade-nál, a mérnökök nagyszerű munkát végeztek, a rugózás-lengéscsillapítás hangolása kiváló, az M7-es betonelemeinek hepehupáit sem éreztük. S az is nagyon fontos, hogy a Charade-dal nemcsak felgyorsulni lehet rövid idő alatt, hanem megállni is. Igaz, nincs benne ABS, de a fékhatás vajpuhán és rendkívül jól adagolható.

Tesztünk során 1366 kilométer tettünk meg, 7,8 literes átlagfogyasztás mellett

Fotó: Balogh Róbert

Az autó visszaadása előtti nap reggelén, a parkolóba érve észreveszem, lapos a bal első kerék.

Lelki szemeimmel már látom, hogy a kis virslikerék felszerelése után irány a gumiszerelő műhely, hogy minél hamarabb visszaszerelhessem az eredeti kereket. A csomagtartó kinyitása után ért a kellemes meglepetés, ebbe a kis autóba belefért a rendes méretű pótkerék. Úgy látszik, Daihatsuék ismerik a magyarországi helyzetet, és tudják, hogy nincs öt kilométerenként gumisműhely.

A hátsó ülések előrehajtásával hatalmas csomagteret kapunk. Nagyobb tárgyak bepakolását megnehezítik az ajtónyílásba benyúló lámpatestek

Fotó: Balogh Róbert

Mindent összevetve: nagyon jó kis autó a Charade GTti, a hiányosságai ellenére is. Hangsúlyozottan sportautónak készült, igaz, kevés extrát ad az áráért. Viszont a mai nehéz gazdasági helyzetben, autóvásárláskor döntő szempont a fenntartási költség is, ebben a Charade szinte verhetetlen a kategóriájában. Kevés a súlyadója, a kötelező biztosítási díja, s nem kell sokat költeni benzinre sem. Meglehetősen sportos vezetéssel sikerült 7,8 liter/100 km felett fogyasztani városban. Könnyen bele lehet szeretni, de azért senki ne felejtse el, hogy fékpedál is van az autóban.