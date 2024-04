Összetörték az Ikarus autóbuszokat, és világhírű lett a „magyar módszer”

Első lépésként tetőterhelési kísérletnek vetettük alá járműveinket. Az autóbuszok tetejére egy olyan tartályt építettünk, amely alkalmas a jármű önsúlyának (mintegy 10 tonna) megfelelő mennyiségű víz befogadására (1. kép). Ezzel megközelítőleg azt az állapotot hoztuk létre, mint amikor baleset folytán az autóbusz felborul és a tetején áll meg. Ilyenkor a karosszéria életmentő funkciójának elsődleges követelménye, hogy a tetőszerkezet es az oldalfalak képesek legyenek a kocsi súlyát megtartani.

Fotó: Autó-Motor/Ikarus

A kísérlet közben érzékeny műszerekkel követtük a tető deformációját, valamint az ablakoszlopokban fellepő igénybevételeket.

A szakemberek is nagy érdeklődéssel figyelték, hogyan viseli el a karosszéria a szokatlan próbát. Különösen izgalmasnak ígérkezett, hogy az új típusú, a régebbéinél jóval nagyobb ablakfelületekkel rendelkező, könnyebb 250-es karosszéria vajon ellenáll-e a 10 tonna vízmennyiség 400 kp/m2 felületi nyomásának. Nos, a végeredményt a második es harmadik képen mutatjuk be. Az utastér az 55-ösön is megfelelő szabad magassággal rendelkezik, a 250-es karosszériának a kísérlet után is rendkívül jó állapota pedig meg szakembereinket is meglepte (2. kép).