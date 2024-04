Öt dolog, amit érdemes tudni a felfrissített Qashqai-ról

Sokat dolgozott a Nissan a vezetéstámogató segédeken, például az autonóm vészfékezési funkciókat újra kalibrálták, hogy élesebb legyen a veszélyérzékelési rendszerük, és gyorsabban reagáljanak. Újdonság, hogy a 360 fokos körkamera immáron háromdimenziós modellel rendelkezik, illetve létezik már „átlátszó motorháztető” üzemmód is, amikor a vezető a kamera képén keresztül közvetlenül látja, milyen akadály van az autó orra alatt/előtt.

4. Beépített Google-asszisztens

Beépített Google-alkalmazásokkal rendelkezik a fejegység, és elérhető az Amazon Alexa segéd is, amivel hangvezérlés is lehetséges

Fotó: Nissan

A frissített Qashqai az első modell a Nissan kínálatában, amelybe a Nissan Connect infotainment részeként beépítették a Google-t – a cél nem más, minthogy zökkenőmentes kapcsolat jöjjön létre az ügyfelek digitális élete és az autó között. Az alapfelszereltség része a Google térkép, az over the air frissítések révén a térképinformációk mindig naprakészek. Fontos, hogy a Google Assistant segítségével a sofőr már hangutasítást is adhat (pl. a szellőzőrendszernek), illetve egy jó asszisztenshez hűen a rendszer emlékezteti a használót, ha például elfelejtette bezárni az autót vagy felhúzni az ablakokat. Külön érdekesség, hogy lopásgyanú esetén riadóztatni tudja a tulajdonost, hogy aztán a forgalmazó és a rendőrség bevonásával távoli eléréssel mozgásképtelenné tegyék az autót. Ebben az esetben a balesetveszély elkerülése érdekében nem menet közben állítják meg a járművet, hanem nem lehet majd újraindítani.