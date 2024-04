SUV-nak álcázott garzon, ami már zöld rendszámmal is elérhető – Skoda Kodiaq II menetpróba

Hét üléssel is 340 literes a csomagtartó

A középső sori utasülések 60:40 arányban oszthatók, és sínen csúsztathatók, hogy nagyobb csomagteret vagy lábteret biztosítsanak. Természetesen az itt ülők is kapnak klímapanelt és USB-C csatlakozókat, valamint egy kardánboxot is rekeszekkel és pohártartókkal, ami kivehető, ha valaki ülne a középső ülésen. Szerencsére a kormánykerék nincs túlterhelve kapacitív felületekkel és egyéb kezelőszervekkel, de a forgó-billenőgombok használatát szokni kell. A divatos, kétküllős volán úgy tűnhet, mintha lapos aljú lenne, de ez illúzió – valójában kerek, csak 6 óránál kapott egy dekoratív kitüremkedést.

Milyen vezetni?

Bravúr, hogy 0,31-ről 0,28-ra csökkent a karosszéria alaktényezője, persze a nagy homlokfelület miatt azért így sem csekély a légellenállás

Alapvetően a régi motorkínálat került át az új Kodiaq-ba is, de a fogyasztást átlagosan 13 százalékkal sikerült csökkenteni a légellenállás javításával és még pár apró módosítással. Kellemes meglepetés volt a menetpróbán, hogy még az elképesztően halk működésű, 150 lóerős, 250 Nm nyomatékú 1,5-ös lágy hibrid benzinessel sem tűnik alulmotorizáltnak az 1,6 tonnát nyomó SUV, amit a 9,7 másodperces gyorsulási adat és a 207 km/h-s végsebesség is bizonyít. Azonban a nagy testbe sokkal jobban illik – pláne, ha vontatni is szeretnénk – a 150 vagy 190 lóerős változatban létező kétliteres dízel, amely nem csak jóval nyomatékosabb (360, illetve 400 Nm), de állandó sebességnél közel ugyanolyan csendes is.

Csak 1-1,5 literrel fogyasztanak kevesebbet a dízelek, mint az eleve takarékos, hengerlekapcsolásra is képes 1,5 TSI Evo,

de ez a fronthajtású, gyengébb dízel Kodiaq TDI esetében már elég ahhoz, hogy az 55 literes tankkal akár 1000 km-t is megtegyen egyhuzamban. A hétfokozatú DSG váltó gyorsan és észrevehetetlenül kapcsol, csak akkor hezitál, ha hirtelen kéne gyorsítani, például egy körforgalomba történő besoroláskor vagy sávváltáskor.

Roppant csendes és takarékos a kétliteres TDI motor, aki nagy terheléssel jár vagy gyakran vontat, ezt válassza

A kis benzinesre épülő plug-in hibrid Kodiaq iV hiába nehezebb negyed tonnával, a váltóba integrált 115 lóerős villanymotor miatt mégis sokkal fürgébb, mint a lágy hibrid alapmodell, ráadásul a bruttó 25,7 (nettó 19,7) kWh kapacitású akkumulátorral elméletileg 100 km-t is meg tud tenni egy csepp benzin nélkül. És még a töltés is jobb, mint amit más konnektoros hibrideknél megszoktunk: DC-oszlopról 50 kW a maximális teljesítmény, így a 10-80%-os töltésre elég 25 perc. Csak villanyhajtással is megfutja a 140 km/h-t a nagy Skoda, és így is kellemesen gyorsul, de a hibrid üzemmódban is állandóan arra törekedik, hogy leállítsa az egyébként halk benzinmotorját.