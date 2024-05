Nagyobb és könnyebben megközelíthető lett a California

Fotó: Volkswagen Haszonjárművek

Harminc év alatt több mint 280 000 California lakóautót értékesített a Volkswagen, így kijelenthetjük: tudják, mi kell a vásárlóknak. A sorban 5. generációs változatot a T7 Multivan alapján valósították meg, azon belük is a nyújtott, 5,17 méteres karosszériát vették alapul. Még a szériában adott felnyíló tetővel is 2 méter alatt marad a magasság, így a legtöbb mélygarázsba befér az autó. Csukott tetővel a belmagasság 1297 mm, felnyitott tetővel ez 2108 mm-re emelkedik. Alapáron adják a 2 tolóajtót, azt már a vásárláskor el kell dönteni, hogy bal vagy jobb oldalra (netán mindkettőre) kér az ügyfél az előtetőt, mert az nem szerelhető át egyik oldalról a másikra. Egyszerűbbé tették az elsötétítést (elhúzható függönyök, mágnesekkel az ajtókerethez rögzítő árnyékolók, stb.).

Fotó: Volkswagen Haszonjárművek

A Volkswagen T7 Multivan frissítés első jele a California lakóautó, hiszen elárulták, hogy a nagy méretű egyterű is megkapja a 2. generációs plug-in hibrid hajtást, amely 1,5-ös benzinmotort és nagyobb kapacitású akkumulátort használ. Világpremier lesz, hogy ez az eHybrid jelzésű hajtás hátsó hajtómotoros 4Motion virtuális összkerékhajtással is elérhető lesz, ez a megoldás várhatóan a többi MQB Evo alapú nagy teljesítményű modellnél (többek között Cupra Leon, Škoda Superb, Volkswagen Passat) is megjelenik majd. A California esetén még 2,0 literes dízel (150 LE) és 2,0 literes benzines (204 LE) motor is választható.

Fotó: Volkswagen Haszonjárművek

Összesen 5 belső kialakítás közül lehet választani:

California Beach

Kézzel nyitható fel a tető, alatta 2054x1137 mm-es ágy, az utastérben 2+2+2 ülést helyeznek el.

California Beach Tour

Az utastér 2+3 elrendezésű, az első ülések forgathatóak. A csomagtérfedélben 2 darab összecsukható kempingszéket találunk, van kivehető kempingasztal, a felnyitható tetőnél olvasólámpa és USB-töltő is van. A felső ágy mellett van egy alul kialakítható 1980x1330 mm-es ágy is, ami a csomagtérbe hajtható használaton kívül. Az utasoldalon a C oszlopon lévő érintőképernyőről vezérelhetőek a lakótér funkciói – alkalmazásból is elérhetőek ezek a funkciók -, van egy kiegészítő 40 Ah kapacitású LiFePo akkumulátor a kempingrészhez.