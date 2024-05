A Trailhawk-tanulmány bizonyítja, hogy a villanyautó is lehet igazi Jeep

Fotó: Jeep

Amíg a Jeep Wagoneer S esetén a hatékonyságra optimalizálták a megjelenést, és büszkék a rendkívüli gyorsulási képességre is, a 80 évvel ezelőtt alapított márka azért még az elektromos korban is kínál igazi terepjárókat. A Jeep Wagoneer S Trailhawk tanulmány mutatja a jövőt. Az utastérben világoszöld műbőr borít minden felületet, a műszerfal díszbetétje valódi kőből készült, vannak még sötét és piros anodizált fém betétek is. A kormány karimája kerek, ami a terepes használatnál előnyös, ahogy a megnövelt oldaltartású üléspárnák is. Az anyósülés elé vastag kapaszkodót szereltek, az ajtókba moduláris tárolórendszer került.

Fotó: Jeep

A többrészes 18 colos felnikre 31,5 col átmérőjű terepmintás abroncsokat szereltek, megnövelték a hasmagasságot, könnyen hozzáférhető első-hátsó vontatási pontokat alakítottak ki, és nagy méretű tetőcsomagtartót is készítettek. Egy kicsit belenyúltak az elektronikába is a fejlesztők, a Jeep Wagoneer S Trailhawk esetén az elektronikus menetprogramok sorát (Auto, Sand, Snow, Eco és Sport) kiegészítették egy Rock programmal, ezenkívül a vezető aktiválhatja a hátsó elektronikus differenciálzár-funkciót.