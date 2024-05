Az emissziószabályok miatt búcsúzik a magas fordulatú szívómotor a Caterhamből

Fotó: Caterham

Volt és van is nagyobb teljesítményű modell a Caterham-kínálatban, azonban a rajongók a 2,0 literes Ford Duratec szívómotorral szerelt 485-ös modellt tartották a legjobbnak, hiszen ez kínálta a legpörgősebb hangolású erőforrást. Ennek azonban vége, hiszen az EU-s emissziószabályok miatt most ezt a változatot törlik a kínálatból, mert a 228 lóerő (8500/perc) és 205 Nm (6300/perc) teljesítményű változat csak az Euro-6-os előírásoknak felel meg – kínálatban marad a 180 és 210 lóerős szívómotor és a 310 lóerős kompresszoros változat is.

Fotó: Caterham

85 példányt készítenek a Final Edition nevű szériából, amelynél 5 prémium-fényezés (Verde Emes, Golden Saffron, Viper Blue, Viola Parsifale és Volcano Red) közül lehet választani, egyedi a matricadekor, a karbon műszerfal mellé teljes kárpitozás is jár, az ülést fekete Alcantara/bőr kárpit borítja. A 60 példányban készülő Caterham 485 FE a normál vagy nagy (+18 cm hossz, +23 cm szélesség, +25 mm magasság) karosszériával kérhető, a 25 darab Caterham 485 CSR FE a nagy karosszériát kapja. A saját tömeg extráktól függően 560 vagy 605 kg-ról indul, így nem csoda, hogy a 0-100 km/óra gyorsulás mindössze 4,1 másodpercig tart, a csúcssebesség 224 km/óra.