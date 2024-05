A W12-essel együtt a V8-as Bentley-motor is búcsúzik – aggódni nem kell, lesz hibrid V8

Fotó: Bentley

Az elektromos átállás ugyan nem fog olyan gyorsan lezajlani, ahogy azt pár évvel ezelőtt még képzelte a brüsszeli politika, az autógyártók azért igyekeznek tartani magukat az egyre szigorodó emissziószabályokhoz. A Bentley például ezek, mármint a flottafogyasztási előírások miatt jelentette be tavaly, hogy idén búcsúzik a W12-es biturbó – akkor még áprilist mondtak, aktuálisan a nyáron áll le a 750 lóerővel búcsúzó blokk gyártása –, most pedig meglepetésre azt közölték, hogy a V8-as motorral is leállnak – ez 550 lóerővel búcsúzik. Az Egyesült Királyságban, Európában és a Közel-Keleten már nem is rendelhető ez a hajtás, az utolsó példányokat júniusban gyártják le és folyamatosan szállítják le a megrendelőknek.

Fotó: Bentley

Aggódni azonban nem kell, hiszen már közreadták az első információkat a W12-es és a V8-as motorok utódáról, a V8-as biturbót használó hibrid hajtásról. Hivatalosan Ultra Performance Hybrid névre hallgat a több mint 750 lóerős rendszerteljesítményt és 80 km-t meghaladó elektromos hatótávolságot biztosító plug-in hibrid hajtás, ami a márka eddigi legerősebb utcai hajtása lesz. Ráadásként a szabványos WLTP mérés alapján a CO2-kibocsátás 50 g/km alatt marad még a legerősebb konfigurációban is, ami az ez alapján adózó országokban jelentős könnyítést jelent a tulajdonosoknak.