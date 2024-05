Benzinmotort szerelnek a villanyautónak konstruált Fiat 500e-be

Fotó: Fiat

Eredendően villanyautónak konstruálták a Fiat 500e-t, amelyből nem is terveztek belső égésű motorral szerelt kivitelt. Azonban az élet közbe szólt, úgy a földbe állt az akkumulátoros-elektromos autók értékesítése, hogy az olaszok inkább rohammunkában, bő 2 év alatt módosítják a konstrukciót, és a márka legújabb öntöltő hibrid hajtását is belerakják a minibe. Egészen pontosan a Stellantis olasz gyáraival kapcsolatos, 2030-ig érvényes tervekből derül ki, hogy a Mirafiori üzemben készítik majd a Fiat 500 hibrid változatát, ez, és a Pomigliano üzemben készülő Fiat Panda Hybrid pedig segít a Termoli motorgyár és a Mirafiori e-DCT váltó gyár kihasználtságának növelésében, értsd az 1,2-es turbómotort használó, aktuálisan 100 vagy 136 lóerős rendszerteljesítménnyel elérhető hibrid hajtás kerül majd az olaszok kisautóiba. A hírből egyébként még az is kiolvasható, hogy a Fiat Compass új hibrid változatát a Melfi gyárban fogják készíteni az európai piac számára.