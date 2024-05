Fényévnyi távolság - BMW R 1100 GS és R 1300 GS összehasonlító teszt

Fotó: Forrás: BMW Motorrad

1993 őszén, Frankfurtban ünnepelte világpremierjét az R 1100 GS. Közvetlen elődjéhez, az R 100 GS-hez képest nem csak a lökettérfogat nőtt, egy sokkal inkább kényelmes, túraalkalmas modellt kaptak a vásárlók - itt vezették be a 19 colos első kerékméretet. A hengerenként négyszelepes, levegő-olajhűtéses, befecskendezős blokk mellett a Telelever futómű is új konstrukció volt, további nagy durranásként markolatfűtést és blokkolásgátlót is kínáltak.

R 1150 GS (1999-2004)

Az R 1100 GS logikus továbbfejlesztése volt az aszimmetrikus arcú modell, amelyet szintén Berlinben gyártottak. Radikális változások helyett mindenre kiterjedő, finomhangolás jellemezte ezt a modellváltást. A nagyobb lökettérfogatból adódóan még nyomatékosabbá vált a kéthengeres erőforrás, illetve megjelent az Adventure kivitel, amelyet nagyobb tankkal és hosszabb rugóúttal vértezték fel.

R 1200 GS (2004-2012)

Bár az elődök is roppant népszerűek voltak, az eladási volumen tekintetében még sikeresebbnek tekinthető az 1170 cm3-es típus. A technokrata megjelenéshez passzolóan sok újítás történt, bevezették a kipörgésgátlót és az elektromos futóműállítást. Teljesítménye 110 lóerőre nőtt, emellett hatékonyabb fékeket kapott. Az Adventure verzió 2005-től volt kapható.

R 1200 GS (2012-2018)

2013 tavaszán kezdték az új 1200-as modell forgalmazását, amelynek szenzációja az volt, hogy részben folyadékhűtésű boxermotorra váltottak. Az 1170 cm3-es lökettérfogatból 15 lóerővel többet hoztak ki, 125 lóerejével már azokat is megszólította, akik eddig kevesellték a nagy GS-ek teljesítményét. Az elektromos rendszert és a futóművet is frissítették, illetve megjelent a nappali fénnyel kiegészített lámpatest.

R 1250 GS (2018–tól)

1254 cm3-es, teljes egészében folyadékhűtéses boxermotorral látták el a jelenleg még elérhető 1250-est. 143 Nm-ével a szegmens legnyomatékosabb modellje volt a piaci bevezetéskor, amiben fontos szerepet játszott a változó szelepvezérlés (ShiftCam) bevezetése. Az 1250-est már színes TFT-kijelzős műszeregységgel látták el.