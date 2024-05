Down- helyett upsizing: 4 hengeres motorokra vált a Seat Leon

Fotó: Seat

Kívülről nincs látható nyoma a Seat Leon változásának, hacsak nem fizeti meg a vásárló a mátrix-LED fényszórók felárát, most a beltérre koncentráltak az átalakítás során. Alapáron adják a 10,25 colos digitális műszeregységet, és a központi érintőképernyő legalább 10,4 colos képátlójú (korábban 8,25 col), az opciós egység már 12,9 colos képátlót kínál. Új az ezeket kiszolgáló hardver és a menüstruktúra is, a nagyobb képernyős olyan elemek is rögtön elérhetőek, amelyekért korábban barangolni kellett az almenükben. Ha van, a vezetéknélküli töltő már 15 wattos teljesítménnyel dolgozik, és egy szellőzőnyílás közvetlenül is fúj hideg (légkondicionált) levegőt a készülék túlmelegedése ellen.

Fotó: Seat

A motorkínálat 2 blokkra korlátozódik, van az 1,5-ös benzines és a 2,0 literes dízel. Az 1.5 TSI 115 LE/220 Nm-es változata az új alapmotor, ami váltja a korábbi 1.0 TSI-t (110 LE/200 Nm), ez a motor elérhető még 150 lóerővel, a 115 vagy 150 lóerős 48 voltos lágyhibrid változatnál már rögtön 7 fokozatú DSG váltót is adnak. Plug-in hibrid hajtás részeként 204 lóerő a rendszerteljesítmény – a benzines 150 lóerős, a villanymotor 115 lóerős, az energiaellátásról 19,7 kWh kapacitású akkumulátor gondoskodik, ami 100 km-t meghaladó elektromos hatótávolságot ígér. A 2,0 literes dízel 150 lóerővel, alapáron 7 fokozatú DSG váltóval kérhető.