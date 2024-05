Egész Közép- és Kelet-Európában terjeszkedik egy magyar autós cég

Lengyelországtól Bosznia-Hercegovináig már a régió 16 országában jelen van, 1400 alkalmazottat foglalkoztat és tavaly összesen 44 909 darab autót értékesített a budapesti székhelyű AutoWallis Csoport – hangzott el a cég sajtótájékoztatóján. Ami a terveket illeti, a mostani több mint 1 milliárd eurós árbevételt öt éven belül szeretnék megduplázni, és már 2028-ban átlépnék Kelet- és Közép-Európában a 100 ezer gépkocsis értékesítési határt. Ezzel a régió egyik meghatározó szereplőjévé léphet elő az AutoWallis, amelyet már 5 éve jegyeznek a Budapesti Értéktőzsdén, és mobilitási szolgáltatóként (Sixt kölcsönző, Nelson flottalízing, Wigo autómegosztó) is aktív.

Egyre népszerűbbek az elektromos autók, ám az EU-ban létesített töltőpontok 40 százaléka Hollandiában és Németországban található - hívta fel a vigyelmet Müllner Zsolt, az AutoWallis vezetője

Fotó: AutoWallis

Összesen 24 autómárkával foglalkozik a cégcsoport, amelynek már az elődje is fontos szereplője volt a magyar piacnak kiskereskedelmi szinten – közülük a BMW-kapcsolat a legismertebb. Még érdekesebb az importőri jogok alakulása: a Ssangyong, illetve a Jaguar és a Land Rover vezérképviseletét hazánk mellett a régió több más országában is ellátják, emellett nálunk az Opel, az Isuzu és a Renault-csoport (Renault, Dacia, Alpine) termékeinek is forgalmazói. A trendeket követve kínai gyártókkal, szolgáltatóként BYD-val, illetve alkatrészforgalmazóként az MG-vel is partnerségre léptek, illetve több piacon is bevezetik Geely-csoport Farizon nevű haszonjárműveit.

Számos akvizíció után 9 helyett már 24 márka kis- és nagykereskedelmi értékesítését végzi a cégcsoport. Ízelítőnek egy Opel Astrát és egy elektromos Ssangyong Torrest állítottak ki

Fotó: AutoWallis