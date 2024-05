Egy moszkvai autósiskolában

Az iskolára való felvételt egyéb adminisztratív feltételeken kívül természetesen a fiziológiai alkalmasság is befolyásolja. A látás, hallás, szemadaptáció-képesség, szív, vérnyomás és egyéb nálunk is ismert orvosi vizsgálat mellett itt a forgószékkel végzett vizsgálat is szerepel. A színtévesztést nem veszik túl szigorúan. Mint érdekességet említjük meg, hogy süketnémák részére viszont még nem tették lehetővé a jogosítvány megszerzését.

Az iskolába való felvétel a hivatásosok részére 10 évtől 40 éves korig terjed. Amatőröknél természetesen lehetőség van idősebb korban is jogosítványt szerezni, ezt azonban szigorított orvosi vizsgálat előzi meg. A megszerzett jogosítványt mindkét kategóriában – meglepetésünkre – 5 évenként kell orvosi vizsgálattal megújítani. Az újabb orvosi vizsga viszont alig különbözik az elsőtől. A mienkénél arányaiban is nagyobb számú nőjelölttel találkoztunk a hivatásos gépkocsivezetők között, sőt a forgalomban is.

A Kresz-előadóterem falán gombnyomásra átfordulnak az útkereszteződéseket bemutató, kivilágított táblák. A középső soron a lámpa- és rendőrjelzések, a felső kockákban pedig a különböző jelzőtáblák világítanak elő. Mindezek variációiból a tanács nemcsak bemutatni, hanem kérdezni is tud. A hallgatók pedig az előttük levő kapcsolók, gombok segítségével válaszolnak

Fotó: Autó-Motor Archív

Az iskola igazgatójával folytatott több órás beszélgetés (hiszen minden mondatot kétszer, oroszul és magyarul is el kellett mondani) érdekességeiben és atmoszférájában már eddig is felülmúlta legmerészebb várakozásaimat is. Érthető tehát, hogy örömöm csak fokozódott, amikor az igazgató bejelentette: részt vehetek bármelyik most folyó előadáson. Néhány tanár kolléga társaságában személyesen kalauzolt a tantermekbe. Elsőként egy üres, jelenleg éppen fejlesztés alatt álló terembe mentünk be. Belépéskor meglepődtem. Ők is észrevették. A moszkvai grandiózus méretekhez igazodva, valami sportcsarnok nagyságú termet vártam. És helyette egy egészen kis teremben találtam magam. Máris közlik ennek okát: a tanár és a hallgatók elmélyült, szoros együttműködése szab határt a létszámnövelésnek. Legfeljebb 25-30 hallgatóval lehet, még modern eszközök segítségével is olyan kontaktust fenntartani, ami biztosítja, hogy a hallgató tulajdonképpen ne csak h a l l g a t ó legyen, hanem az oktatás, a tanulás aktív részvevője is. Ezért lépcsőzetesen emeltek a padsorok egészen meredek szögben, ezért csak ketten ülnek egymás mellett, és ezért van a sok-sok demonstrációs tábla. A táblák átvilágítottak, legtöbbjükön mozgó, változtatható jelzésekkel, melyek az áram, a folyadék, a mozgás útját változásaiban tudják érzékeltetni.