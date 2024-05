Elektromos turbót is kapott az első, hibrid Porsche 911

De a hibrid hajtás megjelenése mellett is van még változás a Porsche 911-esnél, a belépőszintet képviselő, 3,0 literes blokkot használó Carrera megörökölte a GTS korábbi biturbó-feltöltését, így 394 LE/450 Nm-re emelkedett a teljesítmény, a 0-100 km/óra gyorsulás 1 tizedet javul (alapesetben 4,1 másodperc, a rajtautomatikát is tartalmazó Sport Chrono csomag rendelésével 3,9 másodperc), a végsebesség 294 km/órára emelkedik. Itt is letisztultabb lett az orr azzal, hogy minden világítási funkció a fényszóróba költözött, és meg tudták növelni a légbeömlő-csatornák méretét.



Fotó: Porsche / Rossen Gargolov