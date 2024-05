Haszonjárműként is választható a KGM Torres EVX

Fotó: KG Mobility

Épp csak a szükséges minimális mértékben alakítják át a KGM Torres EVX akkumulátoros-elektromos szabadidő-autót, hogy az haszonjárműként is helytálljon. Kiszedik a hátsó üléseket, válaszfalat (a digitális belső tükör jóvoltából biztosan hátra lehet látni) és az üvegeket védő csöveket tesznek be hátra, és ezzel kész is az 1462 literes raktér. Sajnos ez azt is jelenti, hogy a 2 utas mellett a terhelhetőség mindössze 300 kg.

Fotó: KG Mobility

Műszakilag nincs változás, a KGM Torres EVX Van kerekeit 207 LE/346 Nm teljesítményű villanymotor hajtja, a 73,4 kWh kapacitású akkumulátorral a szabványos hatótávolság 411 km. A megfelelő adapterrel áramforrásként is használható a töltő-csatlakozó, így elektromos kéziszerszámok működtetésére is használható az autó. A KGM Torres EVX Van indulóára 44,38 millió won, ami alig olcsóbb a személyautó 45,5 millió won-os áránál. A haszonjármű létjogosultságát a dél-koreai állami/önkormányzati ösztönzők és adókedvezmények jelentik, amelyek összege elérheti a 15 millió won-t is, ha dízelmotoros haszonjárművet cserél le a vállalkozás.