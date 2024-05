Így sikerült újszerűvé varázsolni egy korosodó Honda Jazzt

A bal oldali kerékjárati ív és a doblemez alsó része már rozsdásodásnak indult

Fotó: Autó-Motor

Mivel a bal hátsó sárvédőív már enyhén megindult, annak a javításáról is döntöttek. Megtisztították a rozsdától és előkészítették a hegesztését. A bal elsőn sárvédőn horpadásos sérülés volt, ezt kilakatolták.

Közben megérkezett az új hátsó kipufogódob a csővel, valamint a klímahűtő

– utóbbi egy korábbi koccanásnál sérült, és működött ugyan, de meggyötört volt. Mivel ekkor még vártak további alkatrészekre, például a kipufogórendszer középső szakaszára és pár gumifékcsőre, így lelassult a munka. Közben elvitték a felniket görgőztetni, és rendeltek négy új Hankook téli gumiabroncsot.

Íme, a kilakatolt Jazz fényezésre várva, már előkészítés után

Fotó: Autó-Motor

Ahogy érkeztek be az alkatrészek, úgy történtek a cserék, és több esetben beigazolódott, hogy az új tulaj hozzáállása megalapozott volt - a hátsó fékpofák közel a vasig koptak. És olyan hibákat is találtak, ami a vásárlást megelőző szemrevételezéskor nem látszott, például a már említett első sérülés sem volt olyan kicsi. A zárhíd kibírta, de a középső keresztmerevítőt ki kellett cserélni. Szerencsére a vízhűtő nem sérült. Természetesen olajat, gyertyákat és szűrőket is cseréltek, még rögtön a megvásárlás után, akkor már látszott, hogy valami történt elöl.

Rossz állapotban volt a klímahűtő

Fotó: Autó-Motor

Negyedik fázis: a végére egy kis kozmetika

Időközben megérkezett a hátsó sárvédő javítóíve és felhegesztették a kisautóra. A jobb hátsó kerékjárati ívet is javítani kellett, de azt még ki lehetett lakatolni, nem kellett hozzá a javítóív. A karosszérialakatosok kihúzták az autó orrát, mert a megvásárláskori állapotában az első lökhárító nem illeszkedett pontosan, ugyan csak pár milliméter eltérés volt a gyári mérethez képest, de ha már szét volt szedve, megcsinálták alaposan.

Kijavították az orr korábbi sérülését, és új szélvédőt is kapott

Fotó: Autó-Motor

Amikor készen lettek a karosszériamunkával, lefényezték a kocsi érintett elemeit, valamint felvitték az alvázvédelmet. A Jazz kapott továbbá egy új szélvédőt is, mivel az eredeti kőfelverődéses volt. Végezetül az összerakott kisautón még futóművet állítottak, beüzemelték és feltöltötték a klímát.

Íme, a kész autó (még gyári dísztárcsákra várva) - sok gondtalan évre számíthat gazdája

Fotó: Autó-Motor

Bár ez így leírva sok, hiszen közel az autó beszerzési árának kétharmada ráment a felújítására, ellenben azóta költségmentes az autó, kor-, és típustársaihoz viszonyítva pedig az átlagosnál lényegesen jobb állapotnak örvend. Ennek pedig akkor is lesz eredménye, mikor a család majd a cseréje mellett dönt, mert a használt piacon is magasabb értéket fog képviselni.

Cikkünk elkészítéséhez a BMW-Audi-Volkswagen Kft. autószervize nyújtott segítséget.