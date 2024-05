Ilyen belépőmodellről álmodik a Cadillac az elektromos korban

Fotó: Cadillac

Aktuálisan a 4,6 méteres XT4-es szabadidő-autó a Cadillac-kínálat belépőmodellje, ezt már csak 2,0 literes turbómotorral kínálják (amíg hivatalosan is megvásárolható volt Európában, 2,0 literes turbódízellel is árulták) aktuálisan 38 000 dollár alatti belépőáron. Az akkumulátoros-elektromos autók korában ennél magasabbra helyezik a lécet, hiszen a most bemutatott és 2024 végén sorozatgyártásba kerülő Optiq nevű akkumulátoros-elektromos szabadidő-autót pozícionálja belépő-villanyautónak, itt 4,8 méteres a karosszéria és remélik, 54 000 dollár alatt tudják tartani az indulóárat.

Fotó: Cadillac

A GM Ultium műszaki alapjára építették fel a Cadillac Optiq szabadidő-autót, az akkumulátor 85 kWh kapacitású (483 km-es szabványos hatótávolságot remélnek), a 3 hajtómotoros összkerékhajtás 305 LE/480 Nm teljesítményű. A Regen On Demand funkcióval a kormány mögötti fület meghúzva lassíthat egészen megállásig a sofőr energia-visszatermeléssel, de van egypedálos vezetés is. Az alapáron kínált üléskárpit teljes egészében újrahasznosított forrásból készül, a műszerfal díszbetétje 50% tulipánfa 50% újrahasznosított újságpapír keveréke. A műszerfalra 1 darab 33 col képátlójú érintőképernyő kerül, a fedélzeti rendszer natív Google-alkalmazásokat futtat.

Fotó: Cadillac

Fejlett vezetőtámogató rendszer lesz Cadillac Optiq fedélzetén, Észak-Amerikában elő lehet majd fizetni a SuperCruise-funkcióra, amely a gyorsforgalmi utakon teszi lehetővé a kormány elengedésével történő haladást. Ez nem lesz választható az európai változaton, ami 2025-ben kerül majd az itteni kereskedésekbe.