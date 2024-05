Jubileumi szuperkombi az Auditól

Fotó: Audi

Az Audi Avant RS 2 pontosan 30 évvel ezelőtt debütált, de most nem ezt ünneplik, mert azt a Porsche gyártotta Zuffenhausenben – abban az üzemben, ahol a Mercedes-Benz E 500 kifutása után épp felszabadult némi gyártókapacitás. Most az anno quattro GmbH, ma AudiSport GmbH néven működő műhely első autóját, az 1999-ben bemutatott Audi RS4 Avantot ünneplik, ez volt az ingolstadtiak első, teljes egészében házon belül készített szuperkombija, a Cosworth segítségével fejlesztett 380 lóerős 2,7 literes V6-os biturbóval és 6 fokozatú kézi kapcsolású váltóval. Az Audi RS 4 Avant edition 25 years limitált szériából 250 példányt készítenek Európa számára. Nem elírás, 1999-2001 között szóköz nélkül írták az RS4 nevet, amely a generációváltással lett RS 4.

Fotó: Audi

A jubileumi autó Imola Yellow, Nardo Gray vagy Mythos Black színben készül, a karosszériadíszek feketék, matt karbon külső csomagot használnak és elhagyják a tetősíneket is. A hátsó oldalablakokba gravírozzák az RS 4 edition 25 years feliratot, fekete betét kerül a hátsó lámpákba. Az utastérben a sárga díszvarrás teszi különlegessé a hangulatot, a padlószőnyegre is rákerül az RS 4 logó. A kormány, az ajtókárpit és a középkonzol Alcantara, a kagylóülések fekete bőr/Dinamica műbőr kárpitot kapnak, kereskedő által beszerelt 2270 eurós opció a hasított bőr kárpittal bevont, középjelzéssel is rendelkező kormánykerék, amelyet kesztyűvel való használathoz terveztek. A középkonzolon olvasható a sorozatszám, felár ellenében kérhetik a vásárlók a fehér számlapos műszereket, amivel az első RS4-re utalnak.

Fotó: Audi

Nem csak a különleges megjelenésről szól az Audi RS 4 edition 25 years, de annál komoly hardveres változások is vannak a vezetési élmény növelése érdekében. A 2,9 literes V6-os biturbó teljesítményét 20 lóerővel 470 lóerőre növelték, a nyomaték változatlanul 600 Nm. Ez nem tűnik nagy változásnak, de mivel jobban tapadó Pirelli P Zero Corsa abroncsokat is adnak, a 0-100 km/óra gyorsulás 4 tizeddel javul 3,7 másodpercre; a végsebesség 300 km/óra. Egyediek a 20 colos kovácsolt alumínium felnik, amelyeknél nem csak a Palladium matt fényezés és esztergált felület az újdonság, de az ET 22-ről ET 18-ra változott a besajtolási szám, azaz a kerékagy-felniközép közötti távolság.