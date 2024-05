Kocka lett a Kia kompakt villanyautója

Fotó: Kia

Tavaly októberben ismertük meg a tanulmányt, most pedig már hivatalosan is bemutatkozott a Kia EV3-as kompakt villanyautó. Ugyanazt az E-GMP alapot használják itt is, mint az EV6 és EV9 esetén, így – felszereltségtől függően – átveszik a márka legújabb fejlesztésű műszaki megoldásait is. Például a fedélzeti rendszer fejlett beszédvezérléssel is kezelhető – világnyelveken –, és mesterséges intelligencia segítségével értelmezi a kéréseket-kérdéseket, ha önmagában nem boldogul. Első körben a hazai piacon kínálják ezt az extrát, de online frissítéssel Európában is elérhetővé teszik azt egy későbbi időpontban.

Fotó: Kia

Ne hagyják magukat félrevezetni a szögletes vonalvezetés által, a Kia EV3 igenis áramvonalas, a légellenállási tényező Cw 0,263. Alapesetben a karosszéria színére fényezett betétet találunk az első rendszámtábla körül és ezüst betétet a hátsó lökhárítóban, a GT-Line esetén nem vágtak nagyobb légbeömlőt előre, de nagyobb a fekete felület, és ugyanezt a mintát ismétlik hátul is. A karosszéria egyébként 4,3 méter hosszú, 1,85 méter széles és 1,56 méter magas, ehhez 2680 mm-es tengelytávolság tartozik. A nagypanelos műszerfalon a 2 darab 12,3 colos képernyőt között helyezték el az 5 colos, kifejezetten a szellőzés-funkciókat vezérlő érintőképernyőt, opciós a fel-a-fejjel kijelző. A hátsó csomagtér alapesetben 460 literes, támladöntés után 1250 literes – a padló 2 magasságban rögzíthető –, a hajtómotor felett egy 25 literes csomagtartót alakítottak ki az orrban.

Fotó: Kia

A nagyobb modellekkel ellentétben a Kia EV3 előre kap hajtómotort, összkerékhajtás egyelőre nincs. A Standard kivitelben 58,3 kWh kapacitású az akkumulátor, a Long Range esetén 81,4 kWh-s a telep, a 10-80%-os töltési idő mindkét esetben 31 perc, mivel a kisebb akkumulátornál 102 kW, a nagyobbnál 128 kW a maximális töltési teljesítmény. A sajtóanyagból hiányzik a fedélzeti töltő teljesítménye, és a pontos hatótáv-adatokkal is adósak még, csak annyit árultak el, hogy akár 600 km is lehet a WLTP-érték. A hajtómotor minden esetben 204 LE/283 Nm teljesítményű, a 0-100 km/óra gyorsulás 7,5 másodpercig tart és 170 km/óra a végsebesség.