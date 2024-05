Közösen fejleszt belső égésű motorokat a Subaru, Toyota és Mazda

Fotó: Toyota

A villanyautó-értékesítések megtorpanása miatt fontosnak tartják a japánok, hogy a zérő karbon közlekedéshez technológiasemlegesen kell hozzáállni, ehhez pedig szükség lesz a jelenlegi belsőégésű-motorok továbbfejlesztésére. A Subaru, a Toyota és a Mazda most bejelentette, hogy közösen fejlesztenek elektrifikációra és karbonsemleges üzemanyagokra felkészített – boxer, soros és bolygódugattyús hengerelrendezésű – erőforrásokat.

Fotó: Toyota

Ezeknél csökkenteni akarják a méretet, az aktuálisnál kisebb helyigény áramvonalasabb karosszériák építését teszi lehetővé. Fontosnak tartják az autógyártók azt is, hogy a jelenleg működő beszállítói hálózatok és így a belső égésű motorok gyártásával foglalkozó munkahelyek is megmaradjanak, illetve azok a vállalkozások is kiveszik a részüket a karbonsemleges közlekedés elérését célzó munkából.