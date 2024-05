LeMans-ban áll rajthoz a 20. BMW Art Car

Fotó: BMW

A New York-i Julie Mehretu alkotta meg a BMW Art Car programjának 20. autóját, amelyet Párizsban a Centre Pmpidou rendezvényközpontban mutattak be. A nagyközönség majd június 15-16-án, az idei LeMans-i 24 óráson láthatja majd a száguldó műalkotást, hiszen azt a BMW M Hybrid V8-as versenyautóból készítették.

Julie Mehretu nem statikus szoborként gondolt az alkotásra, hanem az egy művészi performance, ami a kockás zászló lengetésekor lesz teljes, miután – remélhetőleg – 24 órás száguldást követően győztesen ér majd célba. Az Everywhen című, 2021-2023 között vászonra készült festményét adaptálta a 3 dimenziós karosszériára az alkotó, ez most még a velencei Palazzo Graasi-ban tekinthető meg, mielőtt végső helyére, a New York-i Museum of Modern Arts gyűjteményébe kerül. Julie Mehretu azt képzelte el, milyen eredménye lenne annak, ha a versenyautó átszáguldana a festményén. Ehhez az adta az inspirációt, hogy a művész a Daytona-i 24 óráson a BMW Csapat vendége volt, és testközelből nézhette, hogy a mérnökök, a szerelők és a versenyzők együtt dolgoznak azon, hogy a BMW M Hybrid V8 nyerjen.

A digitális technológia és a BMW szakembereinek jóvoltából a tényleges fényezés előtt ellenőrizni tudta a művész, hogyan is néz ki a végleges alkotás, és úgy született meg a tökéletes végeredmény, hogy szükség szerint módosították a vonalakat. A szakma már a Villa d'Este-ben megrendezésre kerülő Concorso d'Eleganzán találkozhat a BMW M Hybrid V8 Art Car-ral, ahol Julie Mehretu személyesen fogja bemutatni azt. A BMW egyébként 25 év után tér vissza a Hypercar kategóriába LeMans-ban, ahol az előrejelzések szerint 300 000 néző lesz jelen a helyszínen.