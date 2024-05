Óriási rekord született a magyar használt autóknál, ezek a legnépszerűbb modellek

Áprilisban a DataHouse adatai szerint mintegy 80 900 használt autó cserélt gazdát Magyarországon, 21 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Bár ez egy előzetes, becsült érték - a hónapban lezajlott adásvételeket követő átírások késleltetve jelennek meg a statisztikákban -,

az eddigi 76 ezres havi rekordérték immár biztosan a múlté.

Az elmúlt évben jobbára 70 ezer körül mozgott a használt személyautók adásvételének havi mennyisége, az év elejétől látványos emelkedést produkált a belföldi piac. Már februárban és márciusban is rendre 75 ezer fölött járt a gazdát cserélő járművek száma, de az áprilisi 80 ezer fölé emelkedő volumen a Jóautók.hu szakértői szerint még úgy is váratlan fejleménynek számít, hogy a végső szám esetleg valamivel 80 ezer alatt marad majd.

A kiugró aktivitás több tényező együttes hatásának köszönhető. Az infláció visszaesésével egyrészt ismét kiegyensúlyozottabbá vált a lakosság jövedelmi helyzete (amihez sokaknál hozzájárultak a jelenleg magas hozamot biztosító állampapírok is), másrészt a kamatok is látványosan csökkentek, ami a hitelezett eladásokat is felpörgette.

Egyes használtautó-szegmensekben a tavalyi áreséseket továbbra sem követte gyors visszapattanás,

sok autót ma is elérhető árakon kínálnak.

Emellett az év első négy hónapjában tíz százalékkal több új autót értékesítettek, és közel négy százalékkal több importált használt autót hoztak be, ami a lecserélt járművek piacra kerülésével szintén pótlólagos impulzust adott a belföldi használtautó-piacnak.

Bár az általános piaci környezet továbbra is számos bizonytalanságot hordoz magában, az év eleji lendület fényében

egyre nagyobb esély látszik arra, hogy 2024 egészében az éves rekord is megdőljön

– az eddigi csúcsértéket 2022-ben, 825 ezer személyautó adásvételével érte el a használtautó-piac.

A magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban alsó-középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát, előbbieknek 29, utóbbiaknak 21 százalék volt az aránya az első négy hónapban. Az alsó-középkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra (5,2%), a Ford Focus (2,9%) és a Volkswagen Golf (2,6%). A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift (4,0%) vezeti, amelyet az Opel Corsa (2,0%) és a Volkswagen Polo (1,5%) követnek. A leggyakoribb modellek között a felső-középkategória a Volkswagen Passattal (2,8%), a Skoda Octaviával (2,6%) és a BMW 3-as szériával (2,2%) képviselteti magát.