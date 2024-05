Már a legkisebb Jeephez is választható összkerékhajtás

Fotó: Jeep/ AFPH

Először a Jeep tanulmányozta a hátsó hajtómotoros összkerékhajtást a CMP-utód STLA Small nevű műszaki alapra épülő Avenger modelljénél, de elsőként mégis az Alfa Romeo Milano világpremierjén lett az hivatalos – bár ez a tény a kényszerű névváltoztatás miatt egy kicsit a háttérbe szorult –, a Jeep Avenger 4xe csak most debütál hivatalosan.

Fotó: Jeep / AFPH

A csatolt lengőkaros hátsó híd helyére független felfüggesztést készítettek a mérnökök, amelybe egy ugyanolyan hajtómotort szerelnek, ami az első kerekeknél is hajt. A kiindulási alapot a 136 lóerős rendszerteljesítményű öntöltő hibrid hajtás jelenti, amelynél már van egy további 29 LE teljesítményű villanymotor hátul, azonban mivel az akkumulátort nem cserélték ki – változatlan a teljesítményleadás –, a rendszerteljesítmény továbbra is 136 lóerő. Az elektronika azt tudja eldönteni, hogy az első- vagy a hátsó tengelyen jelenjen meg a nyomaték.

Fotó: Jeep / AFPH

A Jeep Avenger 4xe nem kőkemény terepjáró, a hátsó hajtással kiegészítve biztosabban mozog mostoha időjárási körülmények között. A 22,7:1 áttételnek köszönhetően a hátsó kerekeken 1900 Nm nyomaték tud megjelenni, de nem állandó jelleggel. A 0-30 km/óra sebességtartományban állandóan tud hajtani a hátsó tengely, a 30-90 km/óra sebességtartományban igény esetén aktiválódik a hátsó hajtómotor, 90 km/óra felett csak elsőkerékhajtással üzemel az autó. A rend kedvéért még 10 mm-rel 210 mm-re megnövelték a hasmagasságot is az elsőkerékhajtású változatokhoz képest, és már közlik a gázlómélységet is, ami 400 mm- ezzel egálban van a Lada Vestával.

Fotó: Jeep

Egy keveset a megjelenés is változott a Jeep Avenger 4xe esetén, az átalakított megjelenésű, anyagában színezett lökhárítókkal javítják a terepszögeket (elöl 22º, hátul 35°, rámpaszög 21°), könnyen hozzáférhető a hátsó vonószem, elöl a ködfényszórók magasabbra és egymástól távolabb kerültek. Bent strapabíróbb, könnyen takarítható kárpitot használnak. Minden esetben négyévszakos abroncsokat kap a Jeep Avenger 4xe, alapáron M+S (Mud and Snow) jelzésűeket, opciósan All Terrain 3MSF (havon javított tapadású abroncsok) jelzésűeket.