Nincs mese, búcsúzik az 1958 óta gyártott Mercedes-Benz teherautó

Fotó: Iran Khodro Diesel

Németországban 1958-ban kezdték meg a részben az utastérbe hátranyúló motor miatt Rövidcsőrűnek (Kurzhauber) becézett teherautók gyártását, amellyel aztán 1982-ben álltak le. Ekkor azonban már a világ több részén is átvették ezeket (Dél-Afrika, Brazília, Argentína, Nigéria, Szaúd-Arábia és Irán). Az Iran Khodro Diesel cég például 1979-ben vásárolta meg a licencet, és 1995 óta már egyedüliként gyártja ezt a típust, ma már modernebb Mercedes-Benz és Foton haszonjárművek mellett. Már csak járóképes alvázként és dömperként, 2 vagy 3 tengelyes változatban készül a Mercedes-Benz 1924, amelyet idő közben már Euro IV-es szintet teljesítő dízelmotorral és 6 fokozatú kézi kapcsolású váltóval adnak. Azonban Iránban is szigorítják a károsanyag-kibocsátási előírásokat, és úgy ítélték meg, hogy már nincs értelme azokhoz igazítani a meglehetősen koros konstrukciót, úgyhogy most bejelentették, hogy 2 hónapon belül leállnak a gyártással. Iránban azért tartottak ki a Mercedes-Benz Kurzhauber mellett, mert strapabíró felépítése hosszú távon is elviseli a sivatagi körülmények közötti munkát.