Okos felfüggesztéssel is elérhető a Renault 300 lóerős csúcsmodellje

Fotó: Renault

A Renault Rafale leleplezésekor még csak szó volt róla, most hivatalosan is bemutatkozott az E-Tech 4x4 300hp jelzésű hajtás, amely nevének megfelelően összkerékhajtással és 300 lóerős rendszerteljesítménnyel jön. Az E-Tech 200 jelzésű plug-in hibrid hajtást elektromos hátsó tengellyel egészítették ki, az akkumulátor már 22 kWh kapacitású – a 400 voltos feszültségű telep töltője 7,4 kW-os, a teljes töltéshez így 3 óra kell, a 80%-os szint 2 óra 10 perc alatt érhető el. Annak köszönhetően, hogy már több villanymotor termel vissza energiát lassuláskor, a szabványos fogyasztás csökkent, papíron 0,7 l/100 km az érték, de a Renault azért azt is közli, hogy teljesen lemerült akkumulátor mellett 5,8 l/100 km-es fogyasztással lehet számolni – ilyenkor öntöltő hibridként üzemel az autó. A prediktív hibrid rendszer akkor is aktív, ha nem beprogramozott útvonalon haladunk, olyankor 7 km-re előre tekint a legvalószínűbb útvonalon, a kereszteződéseket és domborzatokat figyelembe véve az energia-visszatermelésnél.

Fotó: Renault

A Renault Rafale E-Tech 4x4 300hp motorházteteje alatt az 1,2 literes turbómotor 150 LE/230 Nm (+20 LE, +25 Nm) teljesítményű változata dolgozik, az indítógenerátor 34 LE/50 Nm teljesítményű, az első hajtómotor 70 LE/205 Nm-t tud, a hátsó hajtómotor 136 LE/195 Nm teljesítményű. A 300 lóerő rendszerteljesítménnyel a 0-100 km/óra gyorsulás 6,4 másodperc alatt megvan, a 80-120 km/óra sprint 4,0 másodpercig tart, az 1000 méteres távot állórajttal 26,9 másodperc alatt futja a szabadidő-kupé.

Fotó: Renault

Alapesetben Esprit Alpine modellként adják a márka csúcsmodelljét, és elérhető még az Atelier Alpine változat. Utóbbi az egyébként is járó összkerékhajtás és -kormányzás mellé teljesen áthangolt felfüggesztést kap elektronikus vezérlésű aktív lengéscsillapítókkal, ami kamerakép alapján készíti fel a kerekeket az úthibákra. Az Alpine mintegy tucatnyi mérnöke dolgozott a felfüggesztés hangolásán, akik az összes elektronikus beavatkozót is áthangolták, a 21 colos Chicane felnikre Continental sport abroncsokat szerelnek. Könnyen felismerhető ez a modellváltozat a selymesfényű Summit Kék fényezésről és a fényes fekete tetőspoilerről.