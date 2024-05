Rekordszámú motorkerékpárt szenteltek meg Jánossomorján

Fotó: Kerekes István

Nyugat-Magyarország minden térsége képviseltette magát pünkösd vasárnap az Őrvidék Kapuja Motoros Baráti Kör által szervezett találkozón. Minden eddiginél több, 314 motorkerékpár érkezett Jánossomorjára, ahol motorszentelés, túra várták a látogatókat.

Fotó: Kerekes István

Motorosok hatalmas szívvel

– Az Őrvidék Kapuja Motoros Baráti Kör idén tíz éves. A Covid-járvány miatt két év kihagyás után nyolcadszorra vártuk a motorosakat Jánossomorjára, hogy együtt segíthessünk – emelte ki Majthényi Péter, az Őrvidék Kapuja Motoros Baráti Kör elnöke. Hozzátette: ahogy a korábbiakban, úgy idén is jótékonysági akció kapcsolódott a találkozóhoz.

Fotó: Kerekes István

Két családot támogatnak

A Kisalföld alapítványa által is támogatott két család javára gyűjtöttek adományokat. Rekord összeg jött össze: majd másfél millió forinton osztozott az SMA-val küzdő Lelkes Anabella és az unokáját, fiát egyedül nevelő Farkas Ibolya. A családok meghatódva vették át a támogatást a szervezőktől.

Fotó: Kerekes István

– Heti négy alkalommal járunk gyógytornára, heti egyszer lovaglásra, gyógymasszázsra. Budapestre is többször kell mennünk Anabellával. Ezek költségeire fordítjuk az adományt – számolt be a kétéves kislány édesanyja, Lelkes Ninetta.

Farkas Ibolya is örömmel fogadta a segítséget: ő azt mondta, tüzelőre fordítja az adomány nagy részét, illetve a gyermekek gyógyszereire.

Fotó: Kerekes István

Szentelés egyenként

Kótai László esperes plébános egyenként szentelte meg a 314 motort, majd hatalmas konvojban indultak el a résztvevők Jánossomorjáról Szigetközbe és vissza a kisvárosba, ahol a baseball pályán gyűltek össze.

Mészely Réka / Kisalföld.hu