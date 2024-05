Rögtön 3 autóval született újjá a Volga autómárka

Fotó: GAZ

Az egykori Gorkij Autógyárból kinőtt GAZ Csoport feltámasztja a Volga autómárkát, ahogy az manapság Oroszországban megy, kínai segítséggel. Egészen pontosan a Changan konszern termékeit veszik a nevükre az oroszok, akik a Volkswagen által hátrahagyott Nyizsnij Novgorodi autógyárban fogják készíteni az autókat. A CIPR technológiai konferencián mutatták be az első 3 terméket: a K30-as és K40-es szabadidő-autókat és a C40-es személyautót.

A kompakt K30-as eredetije az Oshan X5 Plus, a középkategóriás K40-es a Changan Uni-Z-ből készül, a C40-es a Changan Reaton Plus alapján született meg – ezeket az autókat nem forgalmazzák Oroszországban, tehát nem lesz párhuzamosság. Annyi fáradtságot azért vettek maguknak a GAZ Csoportnál, hogy egységes hűtőrácsot adtak az autóknak, amelyek minden ponton (orr, far, kerekek, kormánykerék) a Volga emblémáját viselik. Műszakilag közös mindegyik autóban az 1,5 literes turbómotor (188 LE/300 Nm) és a 7 fokozatú duplakuplungos váltó, illetve az elsőkerékhajtás.

Noha már idén megindul az új Volgák sorozatgyártása Nyizsnij Novgorodban, első körben csak a Kínából küldött készleteket szerelik össze, az egykori Volkswagen-gyárban 2025-ben állnak át a teljes ciklusú termelésre, azaz már helyben gyártják és fényezik a karosszériákat is. A Moszkviccsal ellentétben itt megvannak a gyártáshoz szükséges gépsorok, azonban azokat módosítani kell és a helyi beszállítóknak is szüksége van az új termékekre való átálláshoz. A Volga autómárka feltámasztása több mint 60 milliárd rubelbe (662 millió dollár) kerül. A forgalmazásra a korábban Oroszországban Škodákat kínáló kereskedéseket akarják használni.