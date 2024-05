Mercedes csehszlovák módra - Skoda Superb 3000 OHV (1939) bemutató

Sokat javítanak a rugózási komforton az epedás ülések - itt kalapos skodások is jól elérnek. Előredöntött kísérőülésekkel óriási a lábtér

Fotó: Škoda Auto

Érdekes belegondolni, vajon milyen rangos emberek utazhattak itt, a leghátsó sorban, akik egy-egy utazása a középső sor felhajtható székein tolmácsot, cselédet, titkárt, közkatonát vagy bárki más potyautast is magukkal vihettek, a Superb ugyanis hétüléses. De most irány a vezetőfülke, amit (az akkoriban kevésbé előkelő, de strapabíró) bőrülésekkel rendeztek be! Minden ajtót a B-oszlopon zsanéroztak, így tehát az elsők visszafelé nyíló, „öngyilkos” kivitelűek; ablaküvegjei a korban nem magától értetődően letekerhetőek, ám a kocsitető vászonborítása optikai csalódás: nem nyitható.

Eltolható üvegfal választja el az utasokat a sofőrtől. Bájosan ódon a kulcsra zárható tároló - mintha egy szekreter része lenne

Fotó: Škoda Auto

Beülök bal egybe, mégsem én vagyok az, aki vezet. A Skoda még jobbkormányos, méghozzá az utolsó példányok közül, mielőtt Csehszlovákia 1939-ben (két évvel a magyarországi váltás előtt) áttért volna balról a jobboldali közlekedésre.

Mellettem, az önmagában műalkotásnak tűnő, háromküllős, bakelit karimájú kormánnyal Josef Petříček gépészkedik,

aki nem más, mint a Skoda gyári múzeum restauráló részlegének főnöke. Érződik rajta, hogy profin terelgeti a matuzsálemi korú limuzint, valószínűleg nem egy porcikáját szerelte is, a portugál óceánparti úton nagy szemekkel bámul ránk mindenki.

Festett lemez a műszerfal, az ablakok körüli betétek valódi fából készültek. Hosszú, kétszer hajlított pálca a váltókar, jobbra lent sorakoznak a kontroll-lámpák

Fotó: Škoda Auto

Időutazás hat hengerrel idillből a vészkorszakba

Petříček úr természetesen dupla kuplungolással kapcsolgatja a szinkronizálatlan váltó hosszú karját, nagy féktávolságokat hagy, olykor korrigál a nem túl pontosnak tűnő kormánnyal, de ne feledjük, ez alapvetően 90 évvel ezelőtti technika. Ami bizony számos részletében igazán előremutató volt. Ilyen például a létra- helyett központi gerincvázas felépítés, melyben középen, egy csőben forog a kardán, és a sima merev híd helyett lehetővé tette a hátsó merev hív beépítését. Utóbbi jobb kényelmet tud, mint kortársai, ám dupla laprugós, így azért az öreg Skoda mégsem varázsszőnyegként siklik az úton.