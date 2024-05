Autós riport a hőskorból: Krasznai János versenykamionja

A közelmúltban érdekes hír kapott szárnyra. Eszerint Krasznai János, a Hungarocamion versenyzője Amerikában próbálna ki egy nagy autót. Az információnak, pontosabban a meghívásnak volt is valóságalapja, ám a sűrű versenyprogram miatt nem jött össze a Mercedesek tengerentúli próbája. Igaz, hogy a kontinensünkön zajló bajnoki sorozat is éppen elég igénybevételt jelent a versenyautóknak,

ám itt az elsöprő fölényük már meggyőzte a nézőket és az áruszállítókat egyaránt…

De mitől jobbak a háromágú emblémás masinák, mint a többi aszfalttorpedó? Erre kaptunk választ a versenyzőtől és menedzserétől, Farkas Gábortól.

Minden rendellenességre figyelmeztet a műszerfal tetején látható piros kijelző

Fotó: Autó-Motor

– A több mint 18 ezer köbcentis szériamotor mindössze 500 lóerő körüli teljesítmény leadására képes, de a mi gépünkben körülbelül 1350 lovas dízel „duruzsol”. A nevezés ugyan kiköti a szériakivitelt, ám ez csak papíron létezik, hiszen a kontinensbajnokság első tíz helyezettje közül egy sem szaladgál utcai autóval.

Magyar gyártmányú Taurus gumiabroncsokon gördül az 56-os rajtszámű versenygép

Fotó: Autó-Motor

– Éppen ezért a hétköznapi szurkoló azt hihetné, hogy a pályákon kiegyenlített küzdelem folyik, holott ez nem így van. Mit sikerült változtatnia a gyárnak a régi konstrukción?

– Először is ennek az 1450-es modellnek más a tengelyterhelése. Elöl most csak 3,3 tonna van, míg hátul 2750 kilóra alakult. Ez egyre jobban hasonlít a személyautók arányaihoz, legfeljebb néhány „csőrös” versenygép büszkélkedhet ennél jobbal. De a legnagyobb változtatás nem is itt történt, hanem a motorban. Jelen pillanatban ez az erőgyár a legütőképesebb az egész mezőnyben.

Olyan technikai újdonságokat tartalmaz, amelyeket talán majd néhány év múlva építenek be szériavontatókba.

A szériaérték több mint ötszörösét, 4,5 bar nyomást produkálja a dupla turbó

Fotó: Autó-Motor

A tízhengeres V motor erősítését két turbófeltöltő segíti, s ezek szokásos 0,8 bar helyett 4,5 bar nyomásról gondoskodnak. Ennek elsősorban alacsonyabb fordulatszám-tartományokban vesszük hasznát, hiszen a versenyeken 2600-ban van megszabva a legnagyobb fordulat. Ehhez kapcsolódóan működik egy levegő-levegő visszahűtő, vagyis intercooler, amely biztosítja, hogy minél hidegebb levegővel dolgozzon a motor, hiszen így jobb a hatásfoka.