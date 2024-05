Gazdálkodj okosan! - Toyota Yaris Cross (2024) menetpróba

Nem beszélhetünk teljesen új játékosról a mezőnyben, ám amikor 15 éve debütált az előd Urban Cruiser, meg nem értett zseni lett. Mára fordult a kocka: az európai vevők sorra ülnek át a kisautókból mini-SUV modellekbe. Ebből a Yaris Cross is profitált, egyedül tavaly 200 ezer talált gazdára belőle, most pedig a sikerét látva óvatosan, de a kritikákra választ adva újították meg.

Három éve vezették be a Yarisnál 24 centivel hosszabb, de így is kis alapterületű SUV-ot, amely most csak a lemezek alatt változott

Fotó: Toyota

1. Nem totojáztak a külsővel

Miféle ráncok? – kérdezhették a fejlesztők, és jelzés értékűen sem módosították a karosszériát. Egyedül a Limited Edition nevű csúcsmodell hoz némi újdonságot a választható barnászöld („Urban Khaki”) fényezéssel és a 18 colos alufelnikkel.

Így aztán a Yaris Cross maradt, ami volt: egy barátságos tekintetű, nem túl formabontó városi SUV,

a Suzuki Vitara méretében. Hátra is be lehet ültetni felnőttet, de ott azért nem zavarba ejtő a helykínálat, és szűk az ajtókivágás. Elöl kellemesebb a térérzet, a 397 literes csomagtér pedig jól használható és ügyesen bővíthető.

Aki összkerékhajtással rendeli, 77 literrel kisebb csomagtérrel gazdálkodhat. Ügyes, hogy három részre osztva dönthető a háttámla

Fotó: Toyota

2. Diszktéten digitalizálták

Sokan örömmel fogadják majd, hogy megmaradtak a jól kezelhető fizikai gombok, van önálló klímapanel, a fokozatválasztó kar sem zsugorodott pöcökké. Ám a klasszikus elrendezés mögött – magasabb felszereltségnél legalábbis – modern újítások is megjelentek, úgy, mint a 12,3 colos, konfigurálható digitális műszeregység, a felhőalapú navigációs, hangvezérlésű multimédia vagy a kulcsot helyettesítő, a klíma távindítására is alkalmas MyT telefonos applikáció. Fejlődtek az asszisztensek is, a Yaris Cross például a vezető rosszulléte esetén állóra tudja fékezni magát.

Új a digitális óracsoport, a műszerfal középső borítása puha lett. LED-es díszcsíkok derengenek a sötétben, head-up kijelző is elérhető

Fotó: Toyota

3. Tuningot kapott a hibrid hajtás

Törölték a kínálatból a mezei benzines kivitelt, így már csak a népszerű full hibridként kapható a kis Toyota SUV, igaz, a jól ismert 116 lóerős mellé most egy új, 130 lovas rendszerteljesítményű modell is érkezett.

Utóbbinál nem az 1,5-ös, szívó háromhengerest izmosították, hanem a két villanymotort,

illetve áthangolták a vezérlőegységet és az e-CVT erőátvitelt. E verziót vezettük, és tény, hogy élénkebben reagál a gázadásra, ügyesebben előz országúton, de azért nem sportos gép, amit a 0-100 km/h-s sprint idejéből lefaragott mindössze fél másodperc (10,7 s) is jelez.

Kétszínűek a jobban felszerelt kivitelek. Az új hibrid hajtásnál a nyomaték 141-ről 185 Nm-re nőtt, a gyári átlagfogyasztás 4,5-5,2 l/100 km

Fotó: Toyota

4. Ideje elcsöndesedni

Különféle praktikákkal, többek közt vastagabb üvegekkel és több hangszigeteléssel javították a Yaris Cross komfortját, ami útközben érződik is, ám sztrádán így is inkább átlagos a zajszintje. Nagyon harmonikus a hibrid hajtás, városban sokszor leáll a benzines, lassításnál érződik a hatékony (térképadatokat is figyelembe vevő) rekuperáció. Bár nem spotosan közvetlen, azért könnyed és kiszámítható a mozgása kanyarokban, amit a GR Sport felszereltséggel tehet kicsit élesebbé tenni; összességében nyugis vezetési stílusnál mutatja legkellemesebb arcát a Toyota.