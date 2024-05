Kedvencből kegyvesztettek: búcsúznak a Volvo dízelmotorjai

Sok európai márka kihirdette már a teljes elektromos átállás dátumát, köztük a Volvo is. A kínai tulajdonban lévő svéd márka a bátrabbak közé tartozik, következetesen már évek óta azt állítják, 2030-tól már egyáltalán nem gyártanak belső égésű motorral ellátott személyautót. Közben az is egyértelművé vált, hogy a korábbi közönségkedvenc dízeleket jóval ezelőtt kivezetik a kínálatból, az átmeneti időszakban a benzines hibrideké a főszerep.

Finálé: ez a kék XC90 volt az utolsó dízel Volvo. Persze a teherautóknál még jó ideig marad a technológia

Fotó: Volvo Cars

Már tavaly a New York-i klímacsúcson bejelentettek, hogy 2024-ben gördül le az utolsó dízel autójuk a gyártósorról, ami most meg is történt. A torslandai üzemben készült XC90 szabadidő-autót egyenesen a göteborgi múzeumba viszik, amivel végleg lezárul a márka dízelmotoros autóinak története. Ennek apropóján összeállításunkban a Volvo négy-, öt- és hathengeres gázolajosaival kapcsolatos mérföldkövekre emlékezünk.

1979: az első dízel Volvo személyautó

A Volkswagentől szerezte be a 2,4 literes, dízelmotort a Volvo, de a 244 GL D6-os nem csak azért volt nagy szám, mert ezzel a Volvo is belépett a dízelpiacra, hanem azért is, mert a világ első, hathengeres dízel személyautója volt. 86 lóerős teljesítménye korrektnek számított, és közben takarékosságával gyorsan sok hívet szerzett a modell, ami tágas kombi kivitelére (245) is igaz volt.

Kerregő kocka: a 244-es különleges hangú dízelmotorja eredetileg a Volkswagen LT kisteherautóhoz és furgonhoz készült

Fotó: Volvo Cars

Ekkor már nem is lehetett kérdés, hogy a dízelmotor egyre nagyobb szerepet játszik majd a piacon,

ezért később bevezették a turbófeltöltős verziókat (ezeket megkapták a 700-as mellett a 900-as sorozat modelljei is). A D6-os blokkal ellátott Volvót még az Egyesült Államokban is kínálták, ahol úgy reklámozták, hogy egy tankkal (60 liter) akár 590 mérföldet, azaz 950 kilométert is meg lehet tenni.

2001: Saját kézbe veszik az irányítást

A 90-es évek közepén már tudta a Volvo, hogy csak úgy veheti fel a kesztyűt a dízelmotorokat rohamléptekben fejlesztő német prémiumgyártókkal (köztük az amúgy a 2,5-ös TDI-ket beszállító Audival), ha ők maguk is a dízelgyártás útjára lépnek. Ennek első gyümölcse volt a 2001-ben debütált, 2,4 literes, öthengeres turbódízel, a Volvo Cars első saját öngyulladós motorja, amely a Volvo V70-es kombiban ünnepelte világpremierjét. A Skövdében készülő, jellegzetes orgánumú erőforrás hihetetlenül népszerűvé vált, pár év leforgása alatt a kínálat törzsét már a D5-ösök alkották.